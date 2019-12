Reaper (Overwatch) Nendoroid prodotto da Good Smile Company

Reaper è il nuovo Nendoroid annunciato da Good Smile Company che prosegue la linea dedicata al videogioco Overwatch. Questa simpatica serie di action figure sono realizzate in PVC, molto articolate, dall’altezza di circa 10 cm a seconda del personaggio.

Reaper è un personaggio immaginario del noto videogame Overwatch, la cui reale identità e motivazioni che lo spingono ad agire non sono note. Quello che si conosce di questo personaggio è che ovunque appaia semini morte dietro di se. Reaper è un mercenario davvero abile, un killer spietato e senza scrupoli capace di attacchi terroristici in tutto il globo. Negli ultimi anni ha preso parte a svariati conflitti armati, anche senza essere connesso a una specifica causa od organizzazione. I pochi superstiti lo descrivono come un’ombra silenziosa che si aggira senza essere notata per i campi di battaglia più sanguinosi. Le sue vittime hanno evidenti indizi di decadimento cellulare, pallidi e senza vita, delle carcasse alle quali l’essenza vitale è stata risucchiata. Molto probabilmente gli è il risultato di un esperimento genetico non andato a buon fine e che sia in grado di decomporsi e rigenerarsi a grande velocità. Chi prova a seguire i suoi passi sostiene che egli abbia uno schema preciso a cui si attiene ed è convinto che dia la caccia agli ex agenti di Overwatch per farli sparire uno dopo l’altro.