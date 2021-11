Rebel Moon: Sofia Boutella scelta come protagonista

Rebel Moon è un’avventura sci-fi scritta e diretta da Zack Snyder per Netflix insieme a Shay Hatten (sceneggiatore di Army of the Dead) e Kurt Johnstag (300).

Le notizie in generale sono ancora poche, soprattutto sul cast. Deadline ha però riportato che Sofia Boutella è la prima attrice a entrare a far parte del cast di Rebel Moon.

Sofia Boutella protagonista di Rebel Moon

Oggi, tramite Deadline, è stato annunciato che Sofia Boutella sarà la protagonista di Rebel Moon di Snyder. A quanto pare, il regista ha testato un certo numero di protagoniste femminili per il film e la Boutella è diventata subito la prima scelta.

Sofia Boutella ha fatto il suo grande debutto in Kingsman: The Secret Service, interpretando la letale assassina Gazelle. Ha continuato a recitare in una serie di progetti di alto profilo, tra cui Star Trek Beyond e Atomic Blonde. Ha anche recitato nel ruolo titolare per l’entrata nel Dark Universe di The Mummy nel 2017 con Tom Cruise e successivamente ha recitato in Fahrenheit 451 della HBO con Michael B. Jordan, Hotel Artemis con Dave Bautista, e con Nicolas Cage in Prisoner’s of the Ghostland di quest’anno del regista Sion Sono.

A proposito di Rebel Moon

Zack Snyder dirigerà il progetto per Netflix, ma sarà coinvolto anche in chiave produttiva e sceneggiativa. Rebel Moon, infatti, sarà scritto dallo stesso Snyder in compagnia di Shay Hatten e Kurt Johnstad, ed è descritto come un “un fantasy epico di fantascienza”.

La storia di Rebel Moon è ambientata su una colonia pacifica ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

Snyder ha definito Rebel Moon un kolossal sotto steroidi del prologo de L’Uomo d’Acciaio ambientato sul pianeta Krypton, prima della sua distruzione (e che vedeva Russell Crowe nel ruolo di Jor-El, padre di Kal-El/Superman, interpretato da Henry Cavill), tanto che non vede l’ora di condividere con il suo pubblico i primi artwork ufficiali.

