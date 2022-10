ReNoir Comics ha annunciato la sua presenza a Lucca Comics and Games 2022 Dunque, dal 28 ottobre al 1 novembre, la casa editrice proporrà una serie di novità tutte da gustare! Scopramo insieme tutti i dettagli!

Foto: ©ReNoir Comics

Gli ospiti ReNoir Comics a Lucca Comics and Games 2022

L’appuntamento con ReNoir Comics sarà presso lo stand dedicato (101) presente all’interno del padiglione Napoleone. Qui prenderanno vita numerose novità e tantissimi ospiti. Tra questi troveremo Sylvain Repos, il noto fumettista internazionale che per l’occasione presenterà la sua serie Yojimbot.

A lui si aggiungono nomi del calibro di Gianluca Buttolo (noto per le produzioni de La Scelta, Il libro di Dot, Michelangelo) e Roberto Lauciello (noto per le produzioni di Bud Spencer, Malabrocca). La lunga lista continua poi con gli autori di Don Camillo a fumetti: Tommaso Arzeno, Davide Barzi, Elena Pianta, Andrea Popoli, Riccardo Randazzo ed Emanuele Ranzani, che per l’occasione saranno presenti il loco per presentare il 21° della collana. Infine, presenti a Lucca anche Thijs Wilms e Wil Raymakers, creatori di Fantazoo.

Le novità in fiera

Come anticipato, le novità durante i giorni di fiera non mancheranno. Tra queste troviamo segnaliamo Tugèin, il nuovo fumetto scritto dal grande regista Bruno Bozzetto e disegnato da Grègory Panaccione. Una commedia surreale, traboccante di amore per il cinema classico hollywoodiano. Tugèin è composto da 96 pagine e viene proposto in versione cartonato al prezzo di 19,90 euro.

La seconda proposta è Yojimbot 1 di Sylvain Repos, lìopera che porta i lettori in un Giappone futuro popolato da robot. Saranno la disfatta o la salvezza del genere umano? Yojimbot 1 1 è composto da 160 pagine a colori e viene proposto al prezzo di 19,90 euro.

Foto: ©ReNoir Comics

La terza proposta è Talli figlia della Luna 1 di Sourya, un’opera che trasuda di magia e avventura e tocca temi importanti come l’accettazione del diverso. Un manga francese che reinterpreta i temi classici del fantasy con sensibilità contemporanea, scritto e disegnato da uno dei più talentuosi disegnatori di euromanga dell’ultima generazione. Talli figlia della Luna 1 è composto da 168 pagine in bianco e nero e viene proposto al prezzo di 7,90 euro.

Si prosegue poi con Wolfwalkers, di Tomm Moore, Ross Stewart, Samuel Sattin e Maria Pareja. L’opera è ambientata in Irlanda e vede al centro della storia una giovane apprendista cacciatrice che con il padre parte alla caccia dell’ultimo branco di lupi. Qualcosa però potrebbe cambiare quando fa la sua comparsa Mebh, membro della misteriosa tribù dei Wolfwalkers… L’opera è composta da 272 pagine a colori e viene proposta al prezzo di 16,00 euro.

Si prosegue poi con Don Camillo a fumetti 21 – Cinema, con i testi di Davide Barzi, dai racconti di Giovannino Guareschi e i disegni di Tommaso Arzeno, Francesco Petronelli, Andrea Popoli, Emanuele Ranzani. L’opera è composta da 112 pagine in bianco e nero e viene proposta al prezzo 12,90 euro. Infine troviamo Fantazoo 15 di Thijs Wilms e Wil Raymakers, l’opera che può provocare rumorosissime risate composta da 96 pagine a colori e proposta al prezzo di 9,90 euro.

Foto: ©ReNoir Comics

Tra le novità ci sarà poi anche Manor Black 1 di Cullen Bunn, Brian Hurtt e Tyler Crook. L’opera dai toni horror è incentrata su una famiglia di stregoni in crisi. Il male vincerà sul bene? Manor Black 1 è composto da 112 pagine a colori e viene proposto al prezzo di 14,90 euro.