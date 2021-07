Reservation Dogs: il trailer della nuova serie di Taika Waititi

Reservation Dogs è la nuova serie FX di Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok), il cui film più atteso è senza ombra di Thor 4: Love and Thunder previsto per il 6 maggio 2022, e Sterlin Harjo. FX ha condiviso il primo trailer di questa nuova commedia che arriverà negli USA il 9 agosto, in streaming sul canale FX di Hulu.

Reservation Dogs: trailer e trama

Reservation Dogs è una crime comedy, la cui storia ruota attorno a quattro adolescenti indigeni, lo sfortunato guerriero Bear, la leader naturale Elora, la dura ragazza di strada Willie e il dolce e tranquillo Cheese, residenti nelle zone rurali dell’Oklahoma. Essi commettono crimini e combattono tra di loro e cercano di raccogliere i soldi necessari per lasciare la regione depressa in cui vivono e trasferirsi in California.

Reservation Dogs sarà interpretato da D’Pharaoh Woon-A-Tai (Creeped Out) nel ruolo di Bear, Devery Jacobs (American Gods) come Elora Danan, Paulina Alexis (Beans) come Willie Jack e Lane Factor nel ruolo di Cheese.

Nella serie ci saranno anche delle guest star tra cui Tamara Podemski, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth, Lil Mike e Funny Bone senza contare la partecipazione di Zahn McClarnon (Doctor Sleep) e Wes Studi (Heat, L’ultimo dei Mohicani).

Questo il trailer:

Sterlin Harjo è entusiasta di lavorare a questo progetto insieme a Taika Waititi:

“Essendo amici di lunga data, era naturale che io e Taika trovassimo un progetto insieme, e cosa c’è di meglio di uno show che celebra gli stili di narrazione complementari delle nostre comunità indigene, il mio in Oklahoma e quello di Taika in Aotearoa. Siamo entusiasti dell’opportunità di raccontare la storia dei Reservation Dogs con il nostro fantastico cast e la nostra troupe, con Garrett Basch e tutto il team di FX”.

Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX Entertainment, ha aggiunto:

“Sterlin Harjo attinge profondamente alle sue esperienze di nativo dell’Oklahoma per rendere Reservation Dogs una storia vera e incredibilmente divertente di gioventù, coraggio e disavventure. Taika Waititi presta il suo considerevole talento alla serie, aiutando Sterlin e il loro partner creativo Garrett Basch a produrre una serie unica e originale che non vediamo l’ora che il pubblico veda”.

Per quanto riguarda le ambientazioni, Reservation Dogs è stato girato in Okmulgee, Oklahoma. La prima stagione, composta da otto episodi, della durata di 30 minuti ognuno, debutterà il 9 agosto 2021.

