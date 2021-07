Thor Love and Thunder più folle ed emozionante di Ragnarok per Taika Waititi

Ad inizio Giugno si sono concluse le riprese del nuovo film dei Marvel Studios sul Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder. Alla regia è tornato Taika Waititi, dopo aver raccontato il suo personale Ragnarok nel terzo e precedente capitolo.

Waititi ha rilasciato diverse dichiarazioni ad Empire riguardo cosa ci aspetta in Love and Thunder, e sembrerebbe proprio che il regista abbia spinto ancora di più su determinati aspetti dopo Thor: Ragnarok.

“E’ ancora più fuori di testa. Vi dirò in cosa sono diversi. Ci saranno molti più momenti emozionanti in questo film. E molto più amore. E molti più tuoni. E molti più Thor, se avete visto le foto”

Waititi fa ovviamente riferimento al ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, la donna amata da Thor, che nel film in uscita il prossimo anno potrebbe dimostrarsi anch’ella degna di sollevare il martello Mjollnir. Un primo sguardo alla sua trasformazione in Thor è stato possibile grazie alle magliette che i membri del cast e della produzione di Thor Love and Thunder hanno ricevuto in regalo al termine delle riprese.

A proposito di Thor Love and Thunder

Love and Thunder attira di sicuro anche per il suo cast, tra ritorni di personaggi noti e nuovi esordi. Oltre alla già citata Jane Foster, rivedremo anche la Lady Sif di Jaimie Alexander, Karen Gillian ha promesso che la sua Nebula mostrerà un lato più sfrenato, e anche Chris Pratt e Dave Bautista, rispettivamente Star-Lord/Peter Quill e Drax, faranno la loro comparsa.

Parlando di nuovi volti per l’universo Marvel cinematografico, Christian Bale nel film sarà Gorr il Macellatore di Dei, nemico incontrato da Thor per la prima volta nei fumetti nel 2010, creato da Jason Aaron ed Esad Ribic, mentre Russell Crowe sarà Zeus. Sono stati inoltre confermati i camei di Matt Damon (già apparso anche in Thor Ragnarok), Luke Hemsworth e Melissa McCarthy.

Thor Love and Thunder uscirà al cinema il 6 Maggio 2022.