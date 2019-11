Rick and Morty, in arrivo le action figure di Mondo

Direttamente dal pazzo cartone animato di Adult Swim, Rick and Morty, arrivano le nuovissime action figure di Mondo dei due personaggi principali della serie, Rick Sanchez e Morty Smith.

Rick and Morty è il cartone animato per Adulti creato dal duo composto da Justin Roiland e Dan Harmon, per Adult Swim. La serie nasceva nel concept come una parodia di Ritorno al Futuro per poi svilupparsi in quello che oggi è un vero fenomeno di culto. Rick è lo stereotipo dello scienziato pazzo che torna a vivere da sua figlia Beth e la sua famiglia composta dal marito Jerry Smith, la figlia Summer Smith e il figlio Morty Smith. Proprio quest’ultimo sarà il compagno di tante avventure (che lo voglia o no) insieme al nonno Rick. La serie giunta finalmente alla quarta statione – da poco in onda in america – ha ricevuto numerosi consensi dando luogo a trasposizioni videoludiche, cartacee con nuove avventure (edite in italia da Panini Comics) e addirittura giochi da tavolo. Inutile parlare del merchandise, vastissimo, di questa serie che anche se giovane gode di ottima popolarità che spazia ad esempio dalle numerosissime Funko POP, dalle Tazze a forma di Mr Miguardi alla replica della Portal Gun.

Le due figure di Rick e Morty saranno contenute in un set composto dai protagonisti in scala 1/6, realizzati in PVC, corredati da un numero notevole di parti intercambiabili. Tra gli accessori troviamo il casco cancella memoria per Morty, una bottiglia di Alchool per Rick, teste alternative con differenti espressioni facciali, diverse braccia aggiuntive e l’immancabile Portal Gun, il dispositivo che Rick utilizza per muoversi tra le varie dimensioni. Questo bellissimo set – must have se siete fan – è disponibile su Sideshow.com al prezzo di 93,00 Euro con uscita fissata per il mese di Maggio 2020. Occasione imperdibile per portarsi a casa due personaggi cult in un unico set da collezione.