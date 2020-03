Ride: gratis il fumetto prequel del film

Continuano a moltiplicarsi le iniziative per offrire a quanti più lettori e appassionanti possibile materiale gratuito a sufficienza per passare nella maniera più serena possibile l’emergenza Coronavirus. Ultima in ordine di tempo è quella legata al film Ride, diretto nel 2018 da Jacopo Rondinelli, ed al suo fumetto prequel Ride-Level 0.

Il Ride Team in collaborazione con Lucky Red infatti ha voluto rendere il fumetto prequel scaricabile gratuitamente.

Ride-Level 0, prodotto da Arancia Studio,venne pubblicato originariamente in allegato a La Gazzetta dello Sport per i testi di Adriano Barone e Fabio Guaglione, i disegni di Andrea Broccardo ed i colori di Claudia Palescandolo. Nella versione digitale scaricabile gratuitamente sono comprese anche tutte e 6 le variant cover realizzate da alcuni dei top talent italiani in ambito nazionale e internazionale quali Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, GIacomo Bevilacqua, Emanuela Lupacchino, Matteo Lolli e Marco Mastrazzo.

Il fumetto in formato .pdf è scaricabile gratuitamente cliccando QUI.

Ride è stato un progetto multimediale che ha coinvolto cinema, fumetto e mondo ludico. Il principale motivo di interesse dell’originale progetto sta nel fatto di essere statogirato interamente utilizzando telecamere Go Pro (fino a 20 in simultanea per riprendere la stessa scena da più angolazioni), ma anche nella natura cross-mediale del progetto. Oltre al film infatti è stato realizzato anche un libro, un gioco da tavolo e appunto un fumetto, tutti complementari nella narrazione di una trama più vasta.

Ride è la storia di Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes), due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$, accettano senza esitazione per poi scoprire – ormai troppo tardi – di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche.