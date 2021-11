Dopo il sequel Blade Runner 2049 diretto da Denis Villeneuve, sembra che sia in arrivo una serie tv sul film cult Blade Runner di Ridley Scott.

Ridley Scott annuncia la serie tv su Blade Runner

A dare la notizia è stato lo stesso regista: ci sarebbe infatti in cantiere una serie televisiva tratta dalla pellicola ispirata al romanzo Ma gli Androidi sognano Pecore Elettriche? di Philip K. Dick. Secondo quanto dichiarato da Scott, e come riportato da Variety, il regista ha confermato l’esistenza di una sceneggiatura per il primo episodio che dovrebbe comporre la prima stagione della serie pensata per essere sviluppata in 10 episodi. Il regista ha confermato che il progetto è del tutto simile a quello che si sta approntando per la serie su Alien presto in arrivo.

Di recente è stata anche pubblicata una serie animata, Blade Runner Black Lotus, in onda su Adult Swim negli Stati Uniti. Anche per quanto riguarda la serie su Alien, che verrà diretta dallo stesso showrunner di Legion, Noah Hawley, Scott ha dichiarato c’è già un pilot ed un’idea generale di come si svilupperà durando complessivamente tra le 8 e le 10 ore. Annunciata nel 2020, secondo John Landgraf, capo di FX, la serie sarà ambientata sulla Terra, unendo le tinte horror del primo Alien con l’azione di Aliens.

Vi ricordiamo che su Amazon trovate sia il libro di Dick da cui è tratto il film originale, Ma gli Androidi sognano Pecore Elettriche?, sia le due pellicole Blade Runner di Ridley Scott e Blade Runner 2049. La storia raccontata da Scott nel film segue il protagonista Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford, nella sua caccia agli androidi che si mascherano nella società terrestre di un lontano futuro. Prima dell’uscita del sequel di Villeneuve sono usciti anche altri tre brevi film prequel, Black Out 2022, 2036: Nexus Dawn, e 2048: Nowhere to Run.