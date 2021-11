Blade Runner: Black Lotus è la serie anime ambientata nell’universo del cult cinematografico Blade Runner di Ridley Scott (recuperate la vostra copia su Amazon) liberamente ispirata al romanzo del 1968 Do Androids Dream of Electric Sheep? di Philip K. Dick. La serie debutterà il 13 novembre con due episodi, in tutto il mondo su Crunchyroll (qui potete guardare il secondo trailer ufficiale).

Ora, l’account YouTube ufficiale di Adult Swim ha iniziato a trasmettere in streaming un nuovo trailer e uno spettacolare video dietro le quinte di Blade Runner: Black Lotus!

Dietro le quinte e nuovo trailer di Blade Runner: Black Lotus

Blade Runner: Black Lotus è diretto dal leggendario team di Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama. Aramaki è un rinomato designer che ha iniziato la sua carriera aiutando a disegnare i Transformers originali e ha anche lavorato su anime classici come Genesis Climber Mospeada. Kamiyama è un veterano dell’industria dell’animazione, che ha iniziato come pittore di sfondo nella serie animata originale Ducktales prima di passare ad anime classici come Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Cowboy Bebop e Samurai Champloo. La cantautrice vincitrice del Grammy Award, Alessia Cara sta contribuendo con la musica alla serie, inclusa la canzone di apertura originale Feel You Now.

Il cast inglese/giapponese vede: Jessica Henwick/Arisa Shida nei panni di Elle, una replicante femminile creata per uno scopo segreto e sconosciuto; Will Yun Lee/Shinshū Fuji nei panni di Joseph, una figura misteriosa che possiede una discarica di pezzi di ricambio a Los Angeles; Samira Wiley/Takako Honda nei panni di Alani Davis, una nuova recluta della polizia di Los Angeles; Brian Cox/Takaya Hashi come Niander Wallace Sr, fondatore e CEO della Wallace Corporation e Wes Bentley/Takehito Koyasu nei panni di Niander Wallace Jr, un brillante scienziato che lavora per suo padre.

Abbiamo poi: Josh Duhamel/Taiten Kusunoki nei panni di Marlowe, un letale Blade Runner; Peyton List/Yoshiko Sakakibara come Josephine Grant, la moglie del capo della polizia; Stephen Root/Houchu Ohtsuka come Earl Grant, capo della polizia del LAPD; Barkhad Abdi/Takayuki Kinba è Doc Badger, un commerciante del mercato nero; Gregg Henry/Masane Tsukayama nei panni del senatore Bannister, un politico con forti sentimenti per la produzione di replicanti; Henry Czerny/Akio Nojima come Doctor M, un brillante dottore e professore di medicina e Jason Spisak/Kazuki Yao come Hooper, un giornalista nelle tasche della Wallace Corporation.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

E questo è il video dietro le quinte:

Crunchyroll descrive la storia: