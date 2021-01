Ritorno al Futuro: studenti costruiscono un monumento

Gli studenti della Tanabe Technical High School di Wakayama, in Giappone, hanno trascorso più di quattro anni a realizzare una replica in alluminio della DeLorean di Ritorno al Futuro, utilizzata dai protagonisti Marty McFly e Emmet Brown per viaggiare nel tempo.

Quello che è diventato un vero e proprio monumento alla mitica trilogia si trova di fronte alla scuola giapponese e quattro volte al giorno durante la settimana, gira lentamente su se stessa, mentre suona la sigla di Ritorno al Futuro, con l’autorizzazione di Hollywood, ovviamente.

I lavori sul progetto dal peso di 500 kg è iniziato nel 2016 e nel corso degli anni si sono alternati più di 500 studenti nella realizzazione del monumento.

La scuola ha sottolineato che il progetto era un modo buono per gli studenti di dimostrare ai loro genitori quello che erano in grado di fare e di essere orgogliosi del loro lavoro.

La trilogia di Ritorno al Futuro è entrata a far parte dell’immaginario pop dell’intero pianeta, nonché nel cuore di milioni di appassionati con i suoi tormentoni, la sua storia semplice, ma efficace e con i suoi protagonisti, che hanno reso l’intero franchise immortale.