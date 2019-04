Rivelata la collezione Funko dedicata a Spider-Man: Far From Home

Funko ha rivelato tutta la linea di gadget dedicata al nuovo film di Spider-Man, passando dalle penne fino ai portachiavi e ai fantastici Funko Pop!

Il tempo passa e l’uscita di Avengers: Endgame in Italia si avvicina: Mancano ormai poco più di due settimane ad uno degli eventi più attesi dai fan dei film basati sui super eroi. Ma mentre gli appassionati attendono la fine di una fase storica del Marvel Cinematic Universe, la così detta “Fase 4” del mondo Marvel cinematografico, si avvicina a grandi passi ed avrà la sua genesi probabilmente con il film Spider-Man: Far From Home.

Parlando proprio di questa pellicola, Funko ha rivelato tutta la linea di gadget dedicata al nuovo film di Spider-Man che prevede prodotti che andranno dalle penne fino ai portachiavi ed ovviamente prevedranno le iconiche statuette Funko Pop! Andiamo con ordine a scoprire tutto il materiale in arrivo.

Si parte con le penne di Spider-Man: Far From Home, ormai viste in molte salse supereroistiche, che stavolta avranno come parte superiore Spider-Man nel suo costume standard, Spider-Man nel costume stealth (che ricorda molto quello di Spider-Man Noir) e Mysterio (mentre indossa il casco).

Al momento sembra che l’unico portachiavi ispirato a Spider-Man: Far From Home sarà quello di Mysterio, mentre indossa il suo costume al completo e vola sull’iconica nuvola di gas verde.

Ben 12 Mystery Minis si aggiungono alla collezione mostrando tutti i personaggi del film: abbiamo infatti i vari costumi di Spider-Man (Standard, Blu Scuro, Stealth e Stealth senza maschera), Mysterio e i villain Hydro-Man e Molten Man. Nella collezione sono presenti anche Ned, MJ (disponibile anche versione armata), Peter Parker e Nick Fury.

GameStop avrà a disposizione ben tre Minis esclusivi: Mysterio (in una posizione diversa da quello standard), Spider-Man Stealth (con gli occhiali alzati) e Molten Man fluo. Walmart invece potrà vendere in esclusiva un Mysterio senza maschera, uno Spider-Man (chinato) e un Hydro-Man fluo.

Arrivano infine i numeri 473, 474 e 475 della serie Funko Pop!, che raffigurano rispettivamente Mysterio, Molten Man e Hydro-Man. Delle versioni esclusive di questi Funko Pop! saranno infine venduti in alcune catene specifiche:

GameStop : Molten Man Glow in the Dark

: Molten Man Glow in the Dark Barnes & Noble : Hydro-Man Glow in the Dark

: Hydro-Man Glow in the Dark Hot Topic : Mysterio senza maschera

: Mysterio senza maschera Walmart: Mysterio Glow in the Dark