Rivelata la data d’uscita del film Furiosa di George Miller

Warner Bros. ha rivelato che lo spin-off di Mad Max, con Anya Taylor-Joy (che abbiamo recentemente visto e apprezzato come protagonista della miniserie Netflix La Regina degli Scacchi) nei panni di una giovane Furiosa, uscirà il 23 giugno 2023.

Furiosa vedrà alla regia George Miller, già alla direzione di Mad Max: Fury Road, acclamato come uno dei migliori film degli ultimi dieci anni da pubblico e critica. In questo nuovo capitolo del franchise di Mad Max scopriremo le origini del misterioso personaggio di Furiosa, interpretato per la prima volta da Charlize Theron nel film di Miller del 2015.

Warner Bros., oltre a rivelare la data d’uscita del film per il 23 giugno 2023, ha anche dato delle anticipazioni sul cast di questo nuovo film. Tra gli attori famosi che vedremo sul grande schermo ci sono Chris Hemsworth e Yahya Abdul Mateen II. Il team creativo, invece, include collaboratori storici di George Miller, come lo scenografo Colin Gibson, il montatore Margaret Sixel, il mixer del suono Ben Osmo e il makeup designer Lesley Vanderwalt, ognuno dei quali ha vinto un Oscar per il suo lavoro in Mad Max: Fury Road, così come il primo assistente alla regia PJ Voeten e il regista della seconda unità e coordinatore degli stunt Guy Norris.

Questo nuovo capitolo è sicuramente molto atteso dai fan che non vedono l’ora di scoprire la genesi di uno dei personaggi più emblematici del franchise legato a Mad Max. Un valore aggiunto sarà dato da Anya Taylor-Joy che, dalle ultime performance sul grande e piccolo schermo, si è rivelata una grande attrice. Restate connessi con noi per sapere tutte le novità su Furiosa di George Miller.