Le serie TV nuove e cancellate – Ottobre 2020

Quali serie Tv usciranno a Ottobre 2020? Settembre è stato un mese ricco di contenuti e un ottimo modo per tornare alla normalità dopo mesi di strane vacanze estive all’insegna delle restrizioni per l’ancora in corso pandemia di COVID-19. L’estate è ormai giunta al termine, le ferie sono ufficialmente finite e il brutto tempo inizia ad obbligare le persone a stare a casa. Allora cosa c’è di meglio di guardare qualche buona serie televisiva?. Per questo motivo Ottobre sarà un mese in cui non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Ottobre 2020

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Ottobre 2020.

Buongiorno, Veronica

Uscita: 1 Ottobre 2020

A caccia di un predatore che opera tramite siti di incontri, una poliziotta sottoutilizzata scopre una coppia con un segreto terribile e un complotto per nasconderlo. Serie Tv brasiliana con Tainá Müller, Camila Morgado ed Eduardo Moscovis. Dal romanzo di Raphael Montes e Ilana Casoy.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatica

Drammatica Numero stagioni: 1

Oktoberfest: Birra e sangue

Uscita: 1 Ottobre 2020

Monaco di Baviera, 1900. L’ambizioso birraio Curt Prank ricorre a tattiche brutali pur di costruire un tendone che dominerà il redditizio Oktoberfest. Miniserie tedesca con Mišel Matičević, Martina Gedeck e Klaus Steinbacher.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Thriller

Azione, Thriller Numero stagioni: 1

Carmen Sandiego

Uscita: 1 Ottobre 2020

Carmen Sandiego è una ladra provetta che usa le sue abilità a fin di bene e gira per il mondo sabotando i malvagi piani della VILE con l’aiuto di validi aiutanti. Gina Rodriguez e Finn Wolfhard danno voce a questa riedizione animata premiata agli Emmy. In arrivo la terza stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Animazione

Azione, Animazione Numero stagioni: 3

Una strega imbranata

Uscita: 1 Ottobre 2020

Dopo aver scoperto l’esistenza di una scuola per streghe, una goffa eroina si accorge che quello potrebbe essere il suo posto. Tratto dai popolari romanzi di Jill Murphy. La quarta stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia per ragazzi

Commedia per ragazzi Numero stagioni: 4

All or Nothing: Tottenham Hotspur

Uscita: 2 Ottobre 2020

Docu-serie Amazon Original composta da 9 episodi, che porta alla scoperta dei retroscena del Tottenham Hotspur football club e della nascita del nuovo stadio.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: docu-serie

docu-serie Numero stagioni: 1

Savage X Fenty Show Vol.2

Uscita: 2 Ottobre 2020

L’attesissimo Savage X Fenty Show Vol. 2 è un fashion show unico per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata dall’icona della musica e della moda, Rihanna, che combina la sfilata di modelle, attrici e ballerine con le performance speciali di alcuni dei protagonisti del mondo della musica come la star dell’hip-hop Travis Scott, ma anche Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch, e Rosalia.

Nuovamente in scena anche volti noti del Savage X Fenty Show: Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani e Paloma Elsesser. Al loro fianco, le new entry Lizzo, Demi Moore, Erika Jayne, Gigi Goode, Irina Shayk, Laura Harrier, Paris Hilton, Rico Nasty, Shea Couleé, Willow Smith Chika, Miss 5th Avenue, Jaida Essence Hall e molte altre, tutte con indosso gli ultimi look savage e la tostissima collezione autunno 2020 di Savage X Fenty, disponibile nello store di Amazon Fashion e su Savage X Fenty.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: fashion show

fashion show Numero stagioni: 2

The Walking Dead: World Beyond

Uscita: 2 Ottobre 2020

Dopo il successo di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond (ecco a voi la nostra recensione) racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i “cattivi”, ma alla fine tutti cambieranno per sempre, cresciuti e consolidati nelle loro identità, buone o cattive.

Questo nuovo capitolo della saga è creato da Scott M. Gimple con Matt Negrete, qui anche nel ruolo di showrunner, e interpretato da Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond affiancati da guest star come Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) nel ruolo di Lyla, una figura misteriosa che opera nell’oscurità per la causa in cui crede; Al Calderon (Step Up: High Water) nei panni di Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) nel ruolo di Tony e Ted Sutherland (Fear Street, Rise) nei panni di Percy.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Avventura, Horror

Avventura, Horror Numero stagioni: 1

Song Exploder: Canzoni al microscopio

Uscita: 2 Ottobre 2020

Come nasce l’ispirazione? In questa serie tratta dal popolare podcast, i musicisti rivelano i loro pensieri intimi e il processo creativo dietro ai loro brani. Il musicista Hrishikesh Hirway presenta questa serie di documentari intimi tratta dal popolare podcast.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docu-serie musicale

Docu-serie musicale Numero stagioni: 1

Tiny World

Uscita: 2 Ottobre 2020

Docuserie con un punto di vista del tutto inedito sul mondo naturale, poiché esplora l’astuzia e la resilienza degli animali più piccoli esistenti sul pianeta. Questo viaggio emozionante è reso possibile dall’uso di una tecnologia fotografica innovativa, grazie alla quale si riescono documentare, attraverso storie sorprendenti, le azioni che ogni giorno queste minuscole creature devono compiere per sopravvivere. La docuserie è narrata da Paul Rudd, Oliva Colman e Tom Hiddleston.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Docu-serie

Docu-serie Numero stagioni: 1

Emily in Paris

Uscita: 2 Ottobre 2020

Quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi, la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori. Serie con Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park e creata da Darren Star.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia romantica

Commedia romantica Numero stagioni: 1

Io ti cercherò

Uscita: 3 Ottobre 2020

L’ex poliziotto Valerio indaga sulla morte del figlio Ettore, che non vedeva da anni. la morte è stata derubricata come suicidio, ma Valerio, non convinto, decide di far luce sulla vicenda affrontando i fantasmi del passato e i tanti errori che lo hanno allontanato dal figlio. Serie italiana con Alessandro Gassmann , Maya Sansa e Luigi Fedele.

In onda su: RaiPlay

RaiPlay Genere: Azione, poliziesco

Azione, poliziesco Numero stagioni: 1

Mom

Uscita: 3 Ottobre 2020

Christy è una donna sola molto indaffarata con i propri due figli, Violet e Roscoe. Quando sua madre ritorna nella sua vita con un carico di negatività, la giovane deve affrontare la più grande sfida. La settima stagione arriva su Mediaset Premium.

In onda su: Mediaset Premium

Mediaset Premium Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 7

Splitting Up Together

Uscita: 4 Ottobre 2020

La serie racconta la storia di una coppia che, dopo il divorzio, preferisce non vendere la casa e decide di vivere a turno nell’appartamento del garage. La situazione però non sarà facile da gestire! La seconda stagione completa arriva su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

To the Lake

Uscita: 7 Ottobre 2020

Un gruppo rischia la vita, l’amore e l’umanità quando un’epidemia terribile minaccia la civiltà stessa, in una lotta brutale per la sopravvivenza. Tratto dal bestseller di Yana Vagner, questo thriller da brivido è diretto da Pavel Kostomarov, candidato al Nika Award.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

The Good Lord Bird

Uscita: 7 Ottobre 2020

John Brown che lotta per abolire la schiavitù. Gli eventi sono raccontati dal punto di vista di un giovane schiavo. Serie con con Ethan Hawke , Joshua Johnson-Lionel e Beau Knapp.

In onda su: Sky Atlantic, Now Tv

Sky Atlantic, Now Tv Genere: Thriller, Drammatico

Thriller, Drammatico Numero stagioni: 1

Mrs. America

Uscita: 8 ottobre 2020

Nell’America degli anni ’70 l’attivista conservatrice Phyllis Schlafly conduce una lotta contro la modifica della legge sulla parità dei diritti.

In onda su: Tim Vision

Tim Vision Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Talenti Spaziali

Uscita: 9 Ottobre 2020

Nel 1959, all’apice della Guerra Fredda, l’Unione Sovietica domina la corsa allo spazio. In risposta il governo statunitense avvia il Progetto Mercury della NASA, dando inizio a una corsa allo spazio contro i sovietici e trasformando istantaneamente alcuni dei piloti collaudatori più affermati dell’esercito in vere celebrità. Questi uomini, chiamati Mercury Seven, vengono trasformati in eroi dall’opinione pubblica. I migliori ingegneri della nazione calcolano che ci vorranno svariati decenni per arrivare nello spazio. Ma vengono dati loro solo due anni per riuscirci.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

We Are Who We Are

Uscita: 9 Ottobre 2020

Due adolescenti americani vivono le prime esperienze che li renderanno adulti nella base militare italiana in cui lavorano i genitori. Diretta da Luca Guadagnino, che è anche showrunner e sceneggiatore insieme a Paolo Giordano e Francesca Manieri.

In onda su: Sky Atlantic e Now Tv

Sky Atlantic e Now Tv Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Fast & Furious: Piloti sotto copertura

Uscita: 9 Ottobre 2020

Un’agenzia del governo recluta l’adolescente Tony Toretto e i suoi amici amanti dell’adrenalina perché s’infiltrino sotto copertura in un circuito di corse clandestine. Serie animata per bambini a tutta adrenalina ambientata nell’universo reso famoso dalla saga di “Fast and Furious”. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

The Haunting of Bly Manor

Uscita: 9 Ottobre 2020

Morto non significa andato via. Un’istitutrice sprofonda in un abisso di segreti terrificanti in questa storia gotica dal creatore di “The Haunting of Hill House”. Mike Flanagan tratta questa serie dalle storie di fantasmi di Henry James.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

Superstore

Uscita: 11 Ottobre 2020 (un episodio a settimana)

La serie, con protagonista America Ferrera nei panni di Amy, racconta l’esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino. Su Infinity sono disponibili anche la terza e la quarta stagione complete ed è in arrivo la quinta.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 5

The Spanish Princess

Uscita: 11 Ottobre 2020

La bellissima Principessa spagnola, Caterina d’Aragona, si accosta alla linea di successione reale inglese con un occhio sul trono dell’Impero Britannico. La seconda stagione arriva su StarzPlay.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 2

The Stanger

Uscita: 11 Ottobre 2020

Quando una sconosciuta rivela un fatto scioccante su sua moglie, il padre di famiglia Adam Price cerca disperatamente risposte ritrovandosi coinvolto in un mistero. Serie con Richard Armitage (“Hannibal”) e Siobhan Finneran (“Happy Valley”) tratta da un giallo di Harlan Coben. Arriva la seconda stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 2

Kipo e l’era delle creature straordinarie

Uscita: 13 Ottobre 2020

Destreggiandosi in un mondo di animali mutanti, una ragazza iperprotetta ma tenace impara a sopravvivere e scopre i suoi poteri con l’aiuto di una squadra scapestrata. Karen Fukuhara (“She-Ra e le Principesse Guerriere”) presta la sua voce insieme a Sterling K. Brown e Dan Stevens. La terza stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione stagioni: 3

Social Distance

Uscita: 15 Ottobre 2020

Girata in isolamento, questa serie antologica narrativa presenta interpretazioni oscure e divertenti di come le persone si sforzano di rimanere in contatto pur rimanendo separate. Nuova serie tv con le apparizioni di Danielle Brooks (“Orange Is the New Black”), Oscar Nuñez (“The Office”) e Mike Colter (“Luke Cage”).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docu-serie

Docu-serie Numero stagioni: 1

Vita da scimpanzé

Uscita: 16 Ottobre 2020

Un viaggio nella vita segreta di una delle riserve naturali più grandi e uniche al mondo – Chimp Haven – un rifugio di oltre 80 ettari nascosto nel cuore boschivo della Louisiana, che ospita oltre 300 scimpanzé.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docu-serie

Docu-serie Numero stagioni: 1

Nero a metà

Uscita: 16 Ottobre 2020

Un detective provetto deve affrontare pregiudizi e fantasmi del passato quando si trova a lavorare con un collega brillante ma inesperto su dei casi di omicidio a Roma. Dopo una breve apparizione sulla Rai, la serie con Claudio Amendola arriva su Netflix con una seconda stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 2

Grand Army

Uscita: 16 Ottobre 2020

Cinque studenti del più grande liceo pubblico di Brooklyn affrontano un mondo caotico e lottano per il successo, la sopravvivenza, la libertà e il loro futuro.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

La Révolution

Uscita: 16 Ottobre 2020

In una versione alternativa della Rivoluzione francese, il futuro inventore della ghigliottina scopre una malattia che induce l’aristocrazia a uccidere i popolani. Serie con Amir El Kacem, Marilou Aussilloux, Lionel Erdogan e creata da Aurélien Molas.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

Star Trek: Discovery

Uscita: 16 Ottobre 2020 (un episodio a settimana)

Dopo un secolo di silenzio, scoppia una guerra tra la Federazione e l’Impero klingon. Al centro del conflitto c’è un ufficiale della Flotta Stellare caduto in disgrazia. Tra i produttori di “Discovery” c’è anche Rod Roddenberry, figlio dell’ideatore di “Star Trek” Gene Roddenberry. In arrivo la terza stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 3

All Rise

Uscita: 17 Ottobre 2020 (un episodio a settimana)

La nuova serie che apre il sipario sul sistema giudiziario e mostra le caotiche, fiduciose e a volte assurde vite di giudici e avvocati zelanti mentre lavorano con ufficiali giudiziari, cancellieri, poliziotti e giurati per rendere giustizia agli abitanti di Los Angeles.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

The Third Day

Uscita: 19 Ottobre 2020

Sam sbarca in un’isola remota e misteriosa al largo delle coste britanniche, trovandosi poi invischiato nelle vicende che coinvolgono la popolazione locale. Completamente isolato e impossibilitato a tornare indietro, l’uomo verrà travolto da oscuri rituali, finendo per fare i conti con un trauma del proprio passato. Così facendo, la linea di demarcazione tra realtà e fantasia diventerà via via sempre più sfocata, portandolo anche in contrasto con gli isolani.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Unsolved Mysteries

Uscita: 19 Ottobre 2020

Casi reali di misteriose sparizioni, omicidi scioccanti e incontri paranormali animano questo coinvolgente revival dell’iconica docuserie. Dagli ideatori della versione originale della docuserie “Unsolved Mysteries” e i produttori di “Stranger Things.” La seconda parte arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docu-serie

Docu-serie Numero stagioni: 2

NOS4A2

Uscita: 23 Ottobre 2020

La seconda stagione di NOS4A2 riprende otto anni dopo gli avvenimenti accaduti nella prima stagione. Vic McQueen (Ashleigh Cummings) è più determinata che mai a distruggere Charlie Manx (Zachary Quinto) che, dopo essersi confrontato con la propria mortalità, ritorna assetato di vendetta nei confronti di Vic.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Thriller, Drammatico

Thriller, Drammatico Numero stagioni: 2

Barbari

Uscita: 23 Ottobre 2020

I destini di tre persone s’intrecciano nella battaglia della selva di Teutoburgo del 9 d.C., durante la quale i guerrieri germanici fermano l’avanzata dell’Impero Romano.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Storico, Drammatico

Azione, Storico, Drammatico Numero stagioni: 1

La grande bugia

Uscita: 23 Ottobre 2020

Il primo game show originale di Disney+, La grande bugia, torna per altri 15 episodi. Presentato da Yvette Nicole Brown e con Rhys Darby nel ruolo del suo assistente robot, C.L.I.V.E., ogni episodio mette i bambini in competizione mentre interrogano gli adulti per trovare il vero bugiardo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Game Show

Game Show Numero stagioni: 1

La regina degli scacchi

Uscita: 23 Ottobre 2020

In un orfanotrofio del Kentucky negli anni ’50 una ragazza scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi. Nel frattempo lotta con un problema di dipendenza. Miniserie con Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller e creata da Scott Frank e Allan Scott.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

The 100

Uscita: 27 Ottobre 2020 (un episodio a settimana)

In questa ultima stagione, i protagonisti dovranno affrontare nuovi ostacoli che li spingeranno oltre i loro limiti, sia fisici che emotivi, mettendo in discussione le loro concezioni di famiglia, amore e sacrificio, e dovranno trovare da soli la risposta alla domanda di cosa significhi vivere veramente, e non solo sopravvivere. La settima stagione arriva su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 7

Blindspot

Uscita: 28 Ottobre 2020 (un episodio a settimana)

L’agente dell’FBI Jane Doe, interpretata da Jaimie Alexander, torna su Infinity nella quinta e ultima stagione di Blindspot per cercare di portare a termine un’ultima missione in cui la posta in gioco è altissima. Su Infinity sono disponibili anche la terza e la quarta stagione complete della serie ed è in arrivo la quinta stagione.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 5

The Challenge: ETA

Uscita: 30 Ottobre 2020

The Challenge: ETA è la nuova docuserie Amazon Original spagnola in otto episodi che racconta la storia del gruppo terroristico a partire dal suo primo omicidio nel 1968, fino al suo scioglimento nel 2018 e la lotta del governo spagnolo e della Guardia Civile contro di esso. La docuserie è un viaggio storico inedito attraverso testimonianze di personaggi chiave dell’epoca e immagini mai viste prima.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docu-serie

Docu-serie Numero stagioni: 1

Truth Seekers

Uscita: 30 Ottobre 2020

Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono autori e creatori della nuova serie comedy soprannaturale Truth Seekers che segue una squadra di investigatori paranormali part-time uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le loro avventure tramite un canale online.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Utopia

Uscita: 30 Ottobre 2020

Utopia è un conspiracy thriller in otto episodi che si basa sulle avventure di un gruppo di personaggi che cerca di salvare il mondo. Ispirata all’omonima serie britannica, la nuova serie Amazon Original è scritta da Gillian Flynn, qui anche showrunner ed executive producer. La storia gira intorno a un gruppo di appassionati di fumetti conosciutosi online grazie all’ossessione comune per una graphic novel, apparentemente di finzione, intitolata “Utopia”.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

The Mandalorian

Uscita: 30 Ottobre 2020

Ambientata nell’universo di Star Wars, la serie si incastra tra la caduta dell’Impero e la nascita del Primo Ordine e segue i viaggi di un guerriero solitario, alle estremità della galassia, ben lontano dai controlli della Nuova Repubblica. La seconda stagione arriva su Disney+.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Rapunzel: La serie

Uscita: 30 Ottobre 2020

Serie animata basata sul film omonimo. Rapunzel si rende conto che ha ancora molto da imparare prima di poter accettare la corona e sposarsi con Eugene, così, in compagnia del fedele Pascal, Maximus, gli scagnozzi dello Snuggly Duckling Pub e Cassandra, la sua cameriera e confidente, la principessa intraprende nuove avventure in giro per il reame. La terza stagione arriva su Disney+.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 3

Suburra – La serie

Uscita: 30 Ottobre 2020

Nel 2008, criminalità organizzata, politici corrotti e Vaticano sono protagonisti di una sanguinosa lotta per il controllo di importanti terreni del litorale romano. La terza attesissima stagione arriva su Netflix

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 3

Le serie cancellate a Ottobre 2020

Stumptown (ABC) cancellato dopo 1 stagione nonostante il rinnovo

(ABC) cancellato dopo 1 stagione nonostante il rinnovo United We Fall (ABC) cancellato dopo 1 stagione

(ABC) cancellato dopo 1 stagione Younger (TVLand) cancellato dopo 7 stagioni

(TVLand) cancellato dopo 7 stagioni Cortés y Moctezuma (Amazon Prime Video) cancellato prima delle riprese

(Amazon Prime Video) cancellato prima delle riprese 68 Whiskey (Paramount Network) cancellato dopo 1 stagione

(Paramount Network) cancellato dopo 1 stagione The Dark Crystal The Age of Resistance (Netflix) cancellato dopo una stagione

(Netflix) cancellato dopo una stagione NOS4A2 (AMC) cancellata dopo due stagioni

(AMC) cancellata dopo due stagioni The Big Show Show e Ashely Garcia: Genius in Love (Netflix) chiuse, ma avranno uno speciale natalizio