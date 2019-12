Robert Pattinson ha dichiarato di non sapere come si recita

Robert Pattinson, uno tra gli attori più giovani e promettenti di Hollywood e prossimo al ruolo di protagonista nel film The Batman, ha dimostrato di non avere molta autostima. Infatti, nel corso di un’intervista per il giornale Observer, ha affermato di “non saper davvero recitare” e ha ammesso di essere un “catastrofista”. L’attore trentatreenne ha rivelato inoltre di non essere tanto sicuro di se stesso sul set e ha l’abitudine di fare di tutto per arrivare sul luogo di produzione molto prima di girare una scena. All’Observer ha detto:

“Non so davvero come recitare, ma voglio in qualche modo rendere reale le scene. Uno dei modi che ho pensato possa rendere più facile la recitazione è scuotere lo stato fisico appena prima dell’azione. Finisci per entrare in una scena con una sensazione… diversa. ”

L’attore ha anche dichiarato che a volte si costringe ad imbavagliarsi prima di girare una scena e più volte è arrivato al punto di rimettere per l’eccesso di ansia e stress. Un caso emblematico è accaduto sul set di The Lighthouse al fianco del veterano Willem Dafoe. Questo evento ha lasciato il segno nella mente del giovane attore, che si è sentito intimidito dall’incredibile energia e abilità recitativa del collega.

Infine ha ammesso di essere un catastrofista cronico, ma che a volte questa sua visione della vita può essere molto utile:

“Sono un catastrofista. Penso sempre che lo scenario peggiore in realtà accadrà. Quindi quando succede, sono tipo: ‘Gah! OK! Sono preparato!’ Inoltre se sto facendo una scena e vedo che l’altro attore si aspetta che la faccia nel modo in cui la sto facendo, se non vedo la sorpresa nei sui occhi, mi sento stupido”.

Robert Pattinson, comunque, è decisamente impegnato a livello professionale. Infatti oltre al ruolo di Bruce Wayne nel nuovo film di Matt Revees, l’attore è anche nel cast di Tenet di Christopher Nolan, uno dei film più attesi del 2020.