Rogue One – A Star Wars Story su Italia 1

Continuano le proposte Mediaset fra maratone e programmazioni dedicate. Dopo Star Wars Episodio VII – Il Risveglio della Forza arriva infatti su Italia 1 quella che forse è la miglior prova cinematografica moderna del franchise ovvero Rogue One – A Star Wars Story che andrà in onda mercoledì 13 maggio alle 21.30 circa.

Rogue One – A Star Wars Story è ambientato poco prima degli eventi di Star Wars Episodi IV – Una Nuova Speranza ed ha come protagonisti un gruppo di spie ribelli in missione per rubare i piani della nuova arma dell’Impero Galattico, la Morte Nera.

Rogue One – A Star Wars Story è stato il primo degli spinoff dedicati alla saga fantascientifica più famosa di sempre: il film è diretto da Gareth Edwards (Monsters, Godzilla) ed il cast è composto da Felicity Jones (Jyn Erso), Diego Luna (Cassian Andor), Ben Mendelsohn (Orson Krennic), Donnie Yen (Chirrut Îmwe), Mads Mikkelsen (Galen Erso), Alan Tudyk (K-2SO), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Jiang Wen (Baze Malbus) e Forest Whitaker (Saw Gerrera).

Eccovi la sinossi:

In un periodo di grandi conflitti, un gruppo di eroi improbabili guidato da Jyn Erso, una coraggiosa fuggitiva, e Cassian Andor, una spia ribelle, uniscono le proprie forze per affrontare una missione disperata per rubare i piani della Morte Nera, la nuova arma di distruzione dell’Impero..

Rogue One – A Star Wars Story avrebbe dovuto aprire un ciclo di pellicole spinoff ambientate nell’universo di Star Wars ma dopo il successivo Solo – A Star Wars accolto tiepidamente da critica e fan, il progetto è naufragato. Dopo essersi concentrata sulla produzione televisiva con l’ottimo The Mandalorian, i progetti cinematografici sono ripartiti con l’annuncio che Taika Waititi (Thor: Ragnarok) scriverà e dirigerà un nuovo film della saga – per tutti i dettagli potete cliccare QUI.