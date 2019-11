Roma di Alfonso Cuarón sarà il primo film Netflix ad uscire in Home Video

Roma di Alfonso Cuarón sarà ufficialmente il primo film Netflix ad ottenere un rilascio di Blu-Ray e DVD, grazie alla Criterion Collection che proporrà un’edizione speciale a febbraio 2020.

L’uscita includerà anche cinque documentari sulla creazione della pellicola e offrirà la possibilità di vedere il film in 4k e in Dolby Atmos, così come previsto dalle proiezioni cinematografiche del film stesso.

I documentari includeranno Road to Roma, sulla realizzazione del film, con filmati dietro le quinte e un’intervista con Cuarón, Istantanee dal set, documentari sul suono, i processi di post-produzione, la campagna teatrale e il suo impatto in Messico.

Roma ha vinto non solamente il Leone d’oro 2018 ma anche degli Oscar nel 2019 come migliore regia, fotografia e il miglior film in lingua straniera, tutti premi assegnati allo stesso Cuarón che infatti ha scritto, diretto, fotografato e montato il film, oltre ad essere stato coinvolto nella produzione dalla Esperanto Filmoj e Participant Media.

Il film, che segue le vicende della protagonista Yalitza Aparicio, domestica nel quartiere borghese di Roma a Città del Messico, è una lunga e malinconica lettera d’amore di Cuarón alle donne della sua vita e un intenso diario autobiografico della sua infanzia messicana negli anni ’70.

La sceneggiatura è tratta direttamente dalla memoria del regista che, per non rovinare la purezza del ricordo, si è servito di attori non professionisti e metodi di ripresa decisamente poco ortodossi.

Infatti sul set Cuarón era il solo a conoscere la sceneggiatura per intero mentre gli attori la scoprivano giorno per giorno scelta, questa, finalizzata ad ottenere emozioni spontanee e sincere sulla scena visto che, a suo dire:

«Non si può davvero pianificare come reagire alle situazioni»

Roma sarà, inoltre, anche il primo film di Netflix ad essere aggiunto alla Criterion Collection.