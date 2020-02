Run: il teaser trailer della nuova serie HBO di Phoebe Waller-Bridge

L’emittente HBO ha ufficialmente rilasciato sul suo canale youtube il primo teaser trailer di Run, la nuova serie realizzata da Phoebe Waller-Bridge, la pluri-premiata attrice e ideatrice delle serie Killing Eve e Fleabag.

Run sarà una comedy thriller-romantica prodotta dalla stessa Phoebe Waller-Bridge e scritta a due mani con la regista inglese Vicky Jones per DryWrite, Entertainment One e Wigwam Films.

La storia dello show si incentrerà sul personaggio di Ruby Richardson (Merritt Wever), una donna che, stufa di un’esistenza ordinaria in un quartiere residenziale, decide di riabbracciare il suo passato ritrovando il fidanzato dei tempi del college, Billy Johnson, interpretato da Domhnall Gleeson, l’attore irlandese che abbiamo avuto modo di conoscere per il ruolo del generale Hux in Star Wars: The Rise of Skywalker.

Nella serie questo incontro non sarà però scelto a caso, visto che i due hanno stretto un patto diciassette anni prima: se uno avesse inviato un sms con su scritto Corri! – Run! – e l’altro avesse risposto allo stesso modo, entrambi avrebbero mollato tutto per incontrarsi alla Grand Central Station di New York per intraprendere insieme un viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Ad accompagnare i due protagonisti troveremo Rich Sommer (Mad Men) nelle vesti del compassato marito di Ruby, Tamara Podemski in quello della detective di polizia Babe Cloud, Archie Panjabi (The Good Wife) come Fiona, ex assistente personale di Billy e infine, a completare il cast come guest star, la stessa Phoebe Waller-Bridge nella figura di Flick, una strampalata donna che Ruby e Billy incontreranno per caso nel corso dei loro spostamenti.

Oltre al duo amicale Jones-Waller-Bridge, Oliver Roskill, Emily Leo e Kate Dennis sono coinvolti nella produzione di Run, la cui uscita è prevista il 12 aprile 2020.