Ruolimpiadi: gli eventi in programma per il venticinquennale

Giunto al suo venticinquesimo compleanno, il torneo di gioco di ruolo Ruolimpiadi ospiterà due eventi speciali dedicati alla community del Gioco di Ruolo e legati ad altrettanti progetti e ospiti della manifestazione. Le olimpiadi del GdR di Lucca si diventeranno per l’occasione un evento non competitivo, rivolto a tutti i giocatori d’Italia, anche alle prime esperienze.

Grazie al gemellaggio con il progetto Player Vs Coronavirus, che ha visto il collettivo di associazioni impegnate durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria in centinaia di sessioni online, le Ruolimpiadi si arricchiranno di nuove sessioni speciali condotte dai Master di Player vs Coronavirus.

Le prime partite organizzate dal collettivo si svolgeranno venerdì 30 ottobre alle ore 19:00, con sessioni di Steamdog, con sistema di gioco Anime e Sangue, e sabato 31 ottobre alle 16:30 per Mouseguard. Non si tratterà però degli unici giochi previsti, poiché altre partite potranno aggiungersi nei prossimi giorni.

Il secondo evento organizzato in collaborazione vedrà protagonisti i D20 Nation, gruppo di Gioco di Ruolo e canale YouTube dedicato ai GdR, con sessioni di gioco, tutorial e approfondimenti.

Henvil, Humberdale, Borraccia ed ElGabro, personalità di spicco per Dungeons & Dragons in Italia, parteciperanno alle Ruolimpiadi con due sessioni rispettivamente di Lost Requiem of the Frostamiden D&D 5e venerdì 30 ottobre ore 15:00 e di Risveglio Vampiri la Masquerade 5e sabato 31 alle ore 17:00. Durante le loro sessioni i giocatori avranno modo di assistere a un’esperienza 100% D20 Nation-Style, grazie al loro personale punto di vista.

I D20 Nation, inoltre, saranno protagonisti di una speciale sessione online di Not the End, finalista al Gioco di Ruolo dell’Anno 2020, domenica 1 novembre alle 17:00 sul sito Lucca Changes. A condurre l’evento sarà Claudio Pustorino, autore del gioco e membro di Fumble GDR.

Gli eventi attualmente disponibili e per i quali è possibile iscriversi saranno elencati nel modulo di iscrizione visibile a questo link . Le Ruolimpiadi 25: Anthology avranno come punto di riferimento l’omonimo server Discord (clicca qui), dove sarà possibile trovare i canali dedicati alle sessioni giocate durante Lucca Changes e altri di sola discussione.

Infine, per celebrare tutti insieme i 25 anni delle Ruolimpiadi, domenica 1 novembre alle ore 11:00 si svolgerà un panel online sui canali di Lucca Changes dedicato alla storia e al futuro del torneo di Lucca Comics & Games che da più di 20 anni porta e coinvolge nella città toscana oltre 100 giocatori a ogni edizione. A moderare l’incontro sarà lo storyteller e giocatore di ruolo Vanni Santoni. Assieme allo scrittore saranno presenti Omar Lombardi, nella nuova veste ufficiale di coordinatore delle Ruolimpiadi, e giocatori storici del torneo.