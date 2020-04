Ryuutama: disponibile da oggi grazie a Isola Illyon Edizioni

Finalmente Ryuutama arriva in Italia: merito di Isola Illyon Edizioni, che ha localizzato il Gioco di Ruolo ‘Natural Fantasy’ proveniente dal Giappone. Il manuale è disponibile da oggi, 6 Aprile, nello shop online della Casa Editrice e presto in tutti i rivenditori di settore.

Un vero e proprio caso editoriale: si parlava di Ryuutama già da mesi. Il gioco era già molto famoso in patria, poi è stato tradotto in Inglese con una campagna Kickstarter di enorme successo, e dalla sua uscita il gioco è stato già localizzato in Francia, in Spagna e ora in Italia.

Isola Illyon Edizioni è sotto i riflettori da Modena Play 2019 quando ha lanciato City of Mist.

Cominciamo dall’ambientazione. Ryuutama (letteralmente “uovo di drago”) è un Fantasy all’occidentale interpretato dall’autore Giapponese Atsuhito Okada: già dai primi disegni si preannunciava un gioco ispirato ai classici videogiochi RPG (prima di tutti Final Fantasy). Colori pastello, tanta esplorazione e… draghi.

Come in molte ambientazioni Fantasy scritte da giapponesi, il mondo di Ryuutama si basa su un delicato equilibrio naturale: è infatti generato dal potere dei quattro Draghi delle Stagioni, e tutto ruota intorno alle storie dei personaggi e alla cura delle uova dei futuri draghi.

“A un certo punto della sua vita, ognuno decide di partire per un viaggio straordinario…”, recita l’incipit del gioco. I personaggi sono persone comuni; tra le classi troviamo Mercante, Nobile, Guaritore e Cacciatore, nel mondo di Ryuutama infatti ogni cittadino a un certo punto della sua vita sente una chiamata al viaggio e all’avventura accompagnate nel loro viaggio da un Ryuujin, mentore e osservatore interpretato dal Game Master, che partecipa così attivamente alla storia da lontano, con la possibilità di intervenire nella storia dei giocatori tramite incantesimi e abilità speciali.

Oltre al personaggio del Game Master, tra le particolarità del regolamento ci sono quella di dover creare insieme il Mondo e le Città esplorate (in realtà molto comune nei giochi moderni) e il combattimento: in pieno stile ‘videogame RPG‘, è infatti possibile durante i combattimenti disporre i personaggi in prima o in seconda linea, determinando le posizioni aggressive o difensive e la protezione di determinati personaggi, come il Guaritore.

Il manuale conta 244 pagine tra regolamento e ambientazione chiuse in una copertina rigida cartonata in formato B5. Con l’acquisto del manuale, com’è ormai tradizione, è incluso anche il PDF. I colori delicati e i disegni in stile manga lo renderanno un oggetto davvero unico, nella vostra collezione di manuali di gioco.