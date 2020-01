Ryuutama: in arrivo da Isola Illyon Edizioni la localizzazione italiana del gdr fantasy giapponese

Isola Illyon Edizioni annuncia la localizzazione italiana del gioco di ruolo giapponese Ryuutama di Atsuhiro Okada.

Ryuutama è un gioco di ruolo di genere cosiddetto Natural Fantasy, rilettura in chiave giapponese del genere fantasy medievale europeo, motivo per il quale grazie ad un crescente passaparola tra i giocatori di ruolo di tutto il mondo, è stato in grado di incuriosire anche il pubblico occidentale.

Ryuutama sarà ambientato in un mondo medievale dalle atmosfere fantasy occidentale in cui i giocatori potranno interpretare gli abitanti di questo mondo, ma che invece di essere eroici guerrieri o potenti maghi, saranno bensì semplici cittadini alle prese con la vita di tutti i giorni, sotto l’occhio attento dei misteriosi draghi umani. Questa premessa di gioco apparentemente modesta, si rivelerà molto importante, poiché saranno le gesta quotidiane dei semplici cittadini a generare il potere che servirà ai Draghi delle Stagioni, ovvero le entità creatrici del mondo, per preservare il mondo di Ryuutama.



Ryuutama sarà quindi un gioco incentrato sull’esplorazione del mondo, che potrà essere plasmato secondo i desideri e le inclinazioni dei giocatori, e sulla risoluzione di problemi.

Il gioco presenterà anche un sistema di combattimento che renderà omaggio alle atmosfere dei jrpg più amati e conosciuti come Final Fantasy e Dragon Quest.

Il Manuale di Ryuutama avrà 240 pagine a colori e sarà in formato B5 (176 x 250 mm), con copertina cartonata. All’interno i giocatori potranno trovare la descrizione completa dell’ambientazione, le informazioni necessarie alla creazione dei personaggi, il sistema di combattimento e le indicazioni riservate ai Game Master.

L’edizione italiana di Ryuutama sarà disponibile dal 3 aprile 2020 in occasione della prossima edizione di Play di Modena (3-5 aprile 2020). Sul sito dell’editore (link) è possibile pre ordinare la speciale Journey Edition, un’edizione limitata di 200 copie che conterrà, oltre al manuale in formato cartaceo e digitale anche un esclusivo poster del gioco.