Lo smartphone rintracciabile anche da spento è realtà, ecco i primi modelli che supportano questa funzione

Qualche settimana fa girava voce che su Android 15 sarebbe arrivata una funzione per localizzare i dispositivi smarriti anche da spenti, e ora Google ha confermato questa novità significativa per i possessori dei suoi nuovi telefoni Pixel 8 e Pixel 8 Pro: ora è possibile localizzarli anche quando sono spenti o quando la batteria è completamente scarica. Questa innovazione è stata introdotta come parte dell'aggiornamento della rete "Trova il mio dispositivo" di Google, che promette di rendere molto più difficile perdere traccia dei propri dispositivi Pixel.

Secondo quanto dichiarato da Natalie Johnson, portavoce di Google, la capacità di localizzazione offline è resa possibile grazie a componenti hardware specializzati integrati nei due ultimi modelli di telefoni. In particolare, i dispositivi dispongono di una riserva di energia per diverse ore che viene indirizzata al chip Bluetooth, consentendo di mantenere attiva la funzionalità di localizzazione anche quando il telefono non è acceso.

Questo significa che anche se il telefono viene spento involontariamente o si esaurisce la carica della batteria, è comunque possibile rintracciarlo per un certo periodo di tempo.

Questa funzionalità aggiornata del Trova il mio dispositivo potrebbe essere estesa anche ai futuri modelli di telefoni Pixel, come il Pixel Fold 2 e il Pixel 9 / 9 Pro. Tuttavia, non è ancora certo se il prossimo modello Pixel 8a, che potrebbe presto essere presentato, offrirà la stessa capacità di localizzazione offline o se questa sarà una caratteristica esclusiva riservata ai modelli premium.

La nuova rete Trova il mio dispositivo di Google è già disponibile negli Stati Uniti e in Canada, con il supporto per tracker di terze parti che verrà aggiunto a maggio, ma la funzione arriverà anche nel resto del mondo nelle prossime settimane.