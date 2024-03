Risparmia il 34% su questo localizzatore con monitoraggio della salute

Prendersi cura del proprio fedele amico a quattro zampe va ben oltre l'offrirgli una nutrizione di qualità; implica anche una costante attenzione verso i suoi spostamenti, che talvolta potrebbero portarlo a distanziarsi eccessivamente dall'ambito familiare. In questo contesto, desideriamo segnalarvi un avanzato localizzatore per cani. Questo dispositivo, oltre a permettervi di monitorare in tempo reale la posizione del vostro cane, è capace di tenere sotto controllo anche il suo benessere fisico. Si tratta di una soluzione tecnologicamente avanzata, la quale, grazie a uno sconto del 34% applicato oggi da Amazon, diventa ancora più accessibile con il prezzo di soli 33,19€.

GPS per cani Tractive, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo prodotto è ideale per i proprietari di cani che desiderano tenere traccia dei movimenti del loro amico a quattro zampe e garantire così la loro sicurezza. Grazie alla localizzazione GPS in tempo reale e alla copertura mondiale, è perfetto per coloro che spesso portano i loro cani in avventure all'aperto o che vivono in aree dove il rischio di allontanamento è alto.

Il dispositivo soddisfa anche le esigenze di coloro che vogliono monitorare l'attività fisica e il benessere del loro cane, permettendo di impostare obiettivi di attività, monitorare il sonno e ricevere notifiche anti-fuga grazie alla creazione di un recinto virtuale. Con la funzione di registrazione delle passeggiate, i proprietari possono inoltre tracciare i percorsi fatti insieme al loro fedele amico, rendendo questo GPS un compagno insostituibile per la cura e il benessere dei cani.

In aggiunta, è consigliato per coloro che cercano una soluzione resistente e affidabile. Essendo impermeabile e dotato di una batteria dalla lunga durata (da 3 a 10 giorni), questo localizzatore assicura tranquillità in qualsiasi condizione meteorologica e situazione. Il suo design leggero lo rende adatto a cani di tutte le taglie, a partire da 4kg, e la varietà di piani prepagati per il servizio di localizzazione GPS lo rende versatile per rispondere a diverse esigenze e budget.

