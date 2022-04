Dopo il rilascio di Sailor Moon Eternal (a questo nostro articolo la recensione) diviso in due parti, uscito in Giappone tra gennaio e febbraio 2021, adattamento dell’intera quarta stagione dell’anime, i fan del franchise aspettavano con ansia l’annuncio dell’adattamento dell’ultima parte del manga Naoko Takeuchi edito nel nostro Paese dalla casa editrice Star Comics. Bene, l’attesa è finita. Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie (Gekijōban Bishōjo Senshi Sailor Moon Cosmos) uscirà in Giappone all’inizio dell’estate 2023 e segnerà la conclusione di Sailor Moon Crystal. Pubblicato un trailer e la key visual.

Teaser e informazioni su Sailor Moon Cosmos the Movie

Sailor Moon Cosmos the Movie è l’adattamento della “battaglia finale” della serie originale manga Pretty Guardian Sailor Moon di Naoko Takeuchi che in passato era stata adattata come ultimo arco narrativo dell’anime di Sailor Moon conosciuto in Italia con il titolo di Petali di stelle per Sailor Moon.

Il film sarà diviso in due parti che vedono il ritorno del cast di Sailor Moon Crystal.

Ecco la key visual:

Per quanto riguarda lo staff Tomoya Takahashi (Den-noh Coil, Gatchaman Crowds) sta dirigendo entrambi i film alla Toei Animation. Kazuyuki Fudeyasu (tutte le sei parti di JoJo’s Bizarre Adventure, Land of the Lustrous, PriPara) tornerà a scrivere le sceneggiature. Kazuko Tadano, la character designer dell’anime originale di Sailor Moon, continuerà a disegnare i personaggi. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden) torna a comporre la musica. Yumiko Soraga è il direttore artistico.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Vi ricordiamo che la terza stagione di Sailor Moon Crystal ha debuttato nell’aprile 2016 ed è disponibile su Crunchyroll e Netflix.

Questa la sinossi dell’anime: