Sailor Moon Crystal su Rai Gulp – date e orari

Come ampiamente anticipatovi Sailor Moon Crystal tornerà su Rai Gulp e attraverso la pagina facebook ufficiale del canale sono stati confermati giorni e orari di tramissione.

Si partirà dal prossimo 7 luglio e l’anime verrà trasmesso dal lunedì al venerdì alle 9.15 su Rai Gulp ovviamente che trovate al canale 42 del digitale terrestre.

Eccovi la sinossi di Sailor Moon Crystal che ricordiamo essere un remake della serie originale uscito per il 20° anniversario:

Come guerriera della giustizia, Usagi ha la missione di ritrovare il Cristallo d’Argento Illusorio con le altre guerriere e proteggere la principessa Serenity del regno della Luna. Tuttavia, la regina del Dark Kingdom invia i suoi servitori a Tokyo per cercare il cristallo e il suo immenso potere, causando una serie di strani eventi che cambieranno la vita di Usagi.

In Italia il manga originale di Naoko Takeuchi è pubblicato da Edizioni Star Comics che lo ha recentemente proposto in una nuova edizione riveduta e corretta, la Eternal Edition.

Eccovi la sinossi del primo volume:

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

In Italia oltre le serie anime classiche, pesantemente censurate, è arrivata recentemente anche Sailor Moon Crystal – la serie del 2014 – che è disponibile gratuitamente su Rai Play cliccando QUI.

Ricordiamo che a causa del blocco delle uscite, Edizioni Star Comics si è attivata per fornire una serie di contenuti digitali gratuiti ai propri lettori, vecchi e nuovi, con cui poter passare le giornate di lockdown necessarie affinché l’emergenza rientri e si possa finalmente ripartire anche con le nostre passioni.

Sotto l’hashtag #staracasa quindi la casa editrice perugina ha varato un calendario che presenterà ai lettori una serie di volumi in lettura gratuita, moltissimi numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del ricco catalogo dell’editore, per tutti i dettagli cliccate QUI.

Tutti i titoli disponibili per la lettura gratuita saranno raccolta in questa pagina dedicata approntata esclusivamente per l’iniziativa da Star Comics.