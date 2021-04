Sailor Moon Eternal: trailer e data di uscita su Netflix

Questa mattina Netflix annuncia a sorpresa che Sailor Moon Eternal, il nuovo film con protagoniste le guerriere Sailor, debutterà sulla piattaforma il prossimo 3 giugno! Ricordiamo che si tratta di un film in due parti uscite in Giappone rispettivamente l’8 gennaio 2021 e l’11 febbraio 2021.

Sailor Moon Eternal: il film

Sailor Moon Eternal adatterà il quarto arco narrativo del manga originale denominato Dead Moon Circus, che furono adattati anche nella quarta stagione dell’anime degli anni ’90 ovvero Sailor Moon SuperS o Sailor Moon e Il Mistero dei Sogni come venne adattato in Italia, che vede l’arrivo di Helios/Pegasus.

Eccovi la sinossi:

Le belle guerriere dell’amore e della giustizia tornano con un nuovissimo doppio film in cui splendidi sogni prendono vita! Unisciti a tutte le tue guerriere Sailor preferite mentre combattono il misterioso Dead Moon Circus e risvegliano nuovi incredibili poteri in questi film basati sul popolare “Dream” arc della saga della iconica creata da Naoko Takeuchi.

Sailor Moon Eternal è stato sviluppato da Toei Animation e Studio Deen e diretto Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal Stagione 3) con la supervisione della autrici originale Naoko Takeuchi. Il character design è di Kazuko Tadano, la designer delle storiche serie anime di Sailor Moon degli anni ’90, Kazuyuki Fudeyasu (Le Bizzarre Avventure di JoJo) ha scritto la sceneggiatura.

Nel cast troviamo Yoshitsugu Matsuoka (Pegasus / Helios), Nanao (la regina Nehellenia), Yuko Hara (JunJun), Reina Ueda (CereCere), Sumire Morohoshi (PallaPalla), Rie Takahashi (VesVes), Shouta Aoi (Fish Eye), Satoshi Hino (Tiger’s Eye) e Toshiyuki Toyonaga (Hawk’s Eye).

Il gruppo Momoiro Clover Z interpreta il brano Tsukiiro Chainon (Anello color Luna), tema canoro del film.

A proposito di Sailor Moon

In Italia il manga originale di Naoko Takeuchi è pubblicato da Edizioni Star Comics che lo ha recentemente proposto in una nuova edizione riveduta e corretta, la Eternal Edition.

Eccovi la sinossi del primo volume:

Usagi è una quattordicenne che conduce una vita allegra e spensierata come tante sue coetanee. Tuttavia, il giorno in cui s’imbatte in una misteriosa gattina parlante di nome Luna, comincia per lei un’avventura sconvolgente: scopre infatti di essere Sailor Moon, guerriera dell’amore e della giustizia dotata dei poteri della Luna, e di avere sulle spalle il destino dell’intero pianeta!

In Italia le serie anime classiche furono pesantemente censurate mentre sorte migliore è toccata Sailor Moon Crystal, la serie del 2014, che vi ricordiamo essere composta da tre stagioni per un totale di 39 episodi e adatta in maniera più fedele proprio i primi 3 grandi archi narrativi del manga originale. È disponibile gratuitamente su Rai Play.

