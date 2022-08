Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary è la seconda stagione della nuova e moderna seria animata de I Cavalieri dello Zodiaco, Saint Seiya: Knights of the Zodiac, quest’ultima disponibile su Netflix. Finalmente l’attesa è finita perché Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary è disponibile da ieri 31 luglio su Crunchyroll e se volete scoprire tutto il palinsesto estivo date un’occhiata a questo nostro articolo.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary disponibile su Crunchyroll

La prima stagione della serie animata, realizzata in CGI è stata trasmessa su Netflix dal 2019 al 2020, e ha adattato gli archi “Guerra Galattica”, “Cavalieri Neri” e “Cavalieri d’Argento”.

La seconda stagione vede il ritorno del cast: Athena/Saori Kido doppiata da Fumiko Orikasa (Rukia Kuchiki in Bleach), Pegasus Seiya doppiato da Masakazu Morita (Ichigo Kurosaki in Bleach), Andromeda Shun con la voce di Satomi Satou (Wendy in Fairy Tail), Cygnus Hyoga doppiato da Hiroaki Miura (Ryo Utagawa in World Trigger), Phoenix Ikki con la voce di Katsuyuki Konishi (Tengen Uzui in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) e Dragon Shiryu doppiato da Takahiro Sakurai (Suguru Geto in JUJUTSU KAISEN).

Torna anche lo staff: Yoshiharu Ashino (Tweeny Witches, CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) ha diretto la serie presso la Toei Animation. Eugene Son (Duel Masters, sceneggiatore di B-Legend! Battle Bedaman) è stato lo story editor e il capo sceneggiatore. Terumi Nishii (JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Penguindrum) ha disegnato i personaggi e Takashi Okazaki (creatore del manga Afro Samurai, character designer di Summer Wars) ha disegnato le armature. Il famoso gruppo Rock The Struts ha eseguito l’opening ufficiale PEGASUS SEIYA, una cover in lingua inglese che si ispira alla sigla originale Pegasus Fantasy del gruppo giapponese MAKE-UP per l’anime Saint Seiya del 1986. Gli Struts hanno anche contribuito a creare l’ending di fine episodio, ovvero SOMEBODY NEW.

Questa la sinossi: