La serie Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco) nasce dalla china del mangaka Masami Kurumada, esistono varie trasposizioni e spin-off di questa amatissima serie a cui il successo planetario è dovuto in parte anche alla commercializzazione dei prodotti ad essa dedicati, come nel caso dei recenti Myth Cloth o ancora prima (giusto qualche decade…per farvi sentire più “vecchi”) dei pupazzetti con armatura in metallo proposti anche Italia grazie a Giochi Preziosi.

“Invincibili guerrieri,

valenti condottieri,

votati anima e corpo

a Lady Isabel”

Abbiamo deciso di raccogliere per voi quelli che, secondo noi, sono al momento le migliori figure, tra statue e action figure dedicate al Manga/Anime che ha segnato una generazione e continua a proporre prodotti via via sempre migliori e dalle armature scintillanti.

Saint Seiya: le migliori figure dei Cavalieri dello Zodiaco

Prodotti Selezionati:

Saint Cloth Myth e Saint Cloth Myth EX

La serie Saint Cloth Myth (di Bandai e Tamashii Nations) nasce nel 2003 per lanciare la serie anime Saint Seiya: Hades Chapter Sanctuary, seguito ufficiale della serie anni 90 rimasta “zoppa” della sua conclusione fino a tale momento. Il successo della linea Saint Cloth Myth è stato qualcosa di unico nel panorama del collezionismo, successo che ha poi portato alla nascita di vere e proprie community di appassionati sparsi in tutto il globo. Nel 2012 viene annunciata la nuova linea EX che parallelamente alla linea principale propone rivisitazioni migliorate e più posabili dei personaggi già usciti in precedenza.

Saint Seiya D.D. Panoramation

Questa piccola serie di action figure economiche nasce con lo scopo di proporre al collezionista una serie di pupazzetti articolati in scala ridotta rispetto ai Myth Cloth. Ok, magari alcuni dettagli possono non essere all’altezza della sopra citata linea ma rimangono prodotti molto validi per chi ama realizzare diorami e scene con i Cavalieri di Athena. Ogni personaggio è accompagnato infatti da una parte di elementi che man mano possono essere assemblati e composti tra loro formando il mitico Grande Tempio. Alcune figure (non tutte) posseggono anche gli effetti che ricreano i loro colpi segreti.

Saint Seiya Anime Heroes

Si tratta di una nuova serie di action figure entry level, articolate ma con armatura non removibile. Il prezzo è in linea con action figure proposte da altre aziende concorrenti e risulta sicuramente un valido prodotto per chi si approccia verso questo mondo specialmente i più giovani.

Saint Seiya Funko Pop

Stranamente mancava all’appello fino a poco tempo fa ma anche il brand Funko può finalmente vantare tra le sue fila una serie dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco. I primi esemplari sono composti dal quintetto base più una edizione limitata di Aiolos di Sagitter. Siamo convinti che presto ne vedremo altre quindi non fatevele sfuggire finché sono disponibili!

Statue di vario genere

Saint Seiya non è solo action figure ma ormai anche un mondo composto dalle migliori statue. Tra le più popolari vi segnaliamo quelle di Tsume, una azienda europea che ha localizzato la sua produzione in asia. Le sue statue sono gigantesche e spesso ripropongono gli scontri salienti dei Cavalieri d’Oro immortalati mentre stanno scagliando i loro potentissimi colpi segreti.