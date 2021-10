Saint Seiya – Next Dimension: Masami Kurumada al lavoro su un nuovo progetto

A luglio vi avevano detto che il manga Saint Seiya – Next Dimension di Masami Kurumada sarebbe di nuovo andato in pausa dopo aver ripreso la pubblicazione dopo ben 2 anni il 3 giugno. In quel momento era stato reso anche noto che l’autore avrebbe disegnato un one shot per il numero di Champion Red di Akita Shoten del 18 dicembre ma non era stato specificato se avrebbe riguardato o meno Saint Seiya.

Ora il numero 12 della rivista Champion Red ha confermato che Masami Kurumada lancerà un progetto speciale previsto per Natale.

Saint Seiya – Next Dimension: nuovo progetto in arrivo

L’annuncio è piuttosto vago. Possiamo suppore che si tratti di un one shot o di una miniserie simile allo speciale Saint Seiya Origin e alla sua seconda parte Saint Seiya Destiny, che narra la storia di Saga e Kanon, il cui destino è stato inquinato della dea Ker, sorella di Hypnos e Thanatos.

Visto che di questo nuovo manga se ne è parlato insieme alla conclusione del nuovo arco narrativo di Saint Seiya – Next Dimension è possibile che possa trattarsi di uno spin-off di questa saga.

A proposito di Saint Seiya – Next Dimension

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya – Next Dimension il 27 aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten. In Italia la serie è edita dalla casa editrice J-POP dal 2010 con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi:

Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell’Elysion tra Seiya e Hades, il Re degli Inferi sta per iniziare un’altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia. Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda. Inizia il sequel di Saint Seiya!

Vi ricordiamo che è in corso di produzione il live-action Saint Seiya – Knights of the Zodiac. Previsto per il 2022 (ancora non abbiamo una data precisa) proporrà una storia completamente originale. Leggete anche questo nostro articolo per scoprire di più sul live-action.

