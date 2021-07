Saint Seiya – Next Dimension: il manga di nuovo in pausa

Di nuovo in pausa Saint Seiya – Next Dimension di Masami Kurumada, il manga sequel dello storico I Cavalieri dello Zodiaco (1985-1990). Il manga, dopo essere stato in pausa per quasi 2 anni e mezzo, aveva ripreso la pubblicazione questo 3 giugno sul numero 27 della rivista Weekly Shonen Champion edita da Akita Shoten dal capitolo 96 intitolato La Spada di Khrysos.

Ora la serie si fermerà ancora una volta dopo la pubblicazione del capitolo 102 in uscita questa settimana. Per quanto riguarda una possibile data di ripresa non è ancora stato detto nulla, anche se è stato comunicato che Kurumada disegnerà uno one shot per il numero di Champion Red del 18 Dicembre ma non è stato specificato se riguarderà Saint Seiya.

A proposito di Saint Seiya – Next Dimension

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya – Next Dimension il 27 aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten. In Italia la serie è edita dalla casa editrice J-POP dal 2010 con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi con un totale di 12 volumi pubblicati finora.

Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell’Elysion tra Seiya e Hades, il Re degli Inferi sta per iniziare un’altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia. Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda. Inizia il sequel di Saint Seiya!

Saint Seiya – Knights of the Zodiac: il live-action hollywoodiano

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è l’ultimo film live-action che andrà ad arricchire il franchise de I cavalieri dello zodiaco. Il film uscirà nel 2022 e sulla trama sappiamo ancora poco, a parte che proporrà una storia originale.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è diretto da Tomek Baginski, mentre Will Geiger ed Eugene Son affiancheranno Blazej Dzikowski come sceneggiatori del film.

Il cast del film vede Jake T. Austin nei panni di Seiya (Pegasus), Alex Pettyfer in quelli di Hyoga (Crystal), Remy Hii come Shiryu (Sirio) e Mackenyu Arata come Shun (Andromeda).

