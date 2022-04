Prime 1 Studio ha aperto proprio in questi giorni i preordini della bellissima e imponente statua di Shun di Andromeda “Final Bronze Cloth” tratto da Saint Seiya meglio conosciuto in Italia come I Cavalieri dello Zodiaco. La statica sarà alta quasi 57 cm, sarà prodotta in due versioni normale e deluxe con l’aggiunta di una testa in più da poter sostituire già a quelle standard e farà parte della linea Premium Masterline.

La statua sarà particolarmente enfatizzata dall’effetto a led contenuto all’interno della nebulosa alle spalle del nostro protagonista, notiamo nella parte frontale in centro il simbolo di Andromeda. Nel bonus del preordine si riceverà un viso extra in più molto più simile alla versione anime.

Shun Andromeda è il più giovane ed emotivo dei cinque cavalieri di bronzo, ma ciò non significa che sia un avversario ostico per tutti i nemici. Shun quando era bambino fu sorteggiato per andare ad addestrarsi all’isola della Regina Nera, ma il fratello Ikki lo salvò da questo brutto destino occupando il suo posto, così il giovane fu mandato nell’isola di Andromeda sotto la guida del maestro Albione. Dopo aver sconfitto o suoi compagni Reda e Sanzius, Shun viene incatenato a degli scogli, trovando la forza dentro di lui e liberandosi dalle catene che appartengono all’armatura di Andromeda. Tornato a Nuova Luxor come Saint, riesce a sconfiggere molto facilmente il cavaliere dell’Unicorno, grazie alle incredibili capacità della sua catena. Proprio durante questo scontro, ritorna il fratello Ikki con l’armatura della Fenice, passato alle forze oscure e rubando la Sacra armatura del Saggittario.

La statua di Shun di Andromeda “Final Bronze Cloth” è in preordine sul sito di Prime 1 Studio al prezzo di 1.199 Dollari, con spedizione stimata nel periodo che va da Luglio a Ottobre 2023.

Scopri la saga di Saint Seiya attraverso una serie di tantissimi prodotti come fumetti, anime, action figure e accessori, che non è mai troppo tardi. Clicca Qui