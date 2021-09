saldaPress, una valanga di sconti a partire da oggi

In concomitanza con la fine dell’estate, saldaPress ha deciso di ripartire alla grande con una nuova e davvero ricca campagna promozionale attiva dal 6 settembre al 3 ottobre. Soprannominata Sete di Fumetto? questa consentirà di acquistare tutti gli albi e i volumi regular del catalogo della casa editrice usciti prima del 6 marzo 2021, ossia sei mesi prima dell’inizio della campagna, col 20% di sconto sul prezzo di copertina.

In attesa delle novità di ottobre, recuperate tutte le novità di settembre 2021 targate saldaPress.

L’iniziativa riguarda serie come Invincible, la ben nota saga dedicata ai morti viventi di The Walking Dead, oltre a Brindille, Godzilla, Murder Falcon, Discesa all’inferno, La Lupa, per non parlare anche di un gran numero di albi targati Skybound, Aftershock e Image Comics. La promo sarà valida su tutta la rete di vendita nazionale (ossia fumetterie, librerie e librerie online che aderiscono all’iniziativa), oltre che nello shop online del sito ufficiale. Nel negozio basterà infatti inserire il codice/coupon SETEDIFUMETTO nell’apposita finestra che si trova nel carrello, per poi premere successivamente il tasto “Applica Sconto” in concomitanza con la fine dell’ordine.

Dalla promozione saranno però escluse le edizioni speciali e quelle limitate degli albi, come ad esempio i volumi con le variant cover o i cofanetti speciali. Ricordiamo che l’iniziativa speciale di saldaPress chiamata Sete di Fumetto? è valida dal 6 settembre al 3 ottobre di quest’anno, dopodiché i prezzi dei vari volumi torneranno a essere proposti a prezzo di copertina, sia sul sito ufficiale, che nelle fumetterie specializzate (in attesa che la casa editrice dia poi il via a nuove offerte speciali nei prossimi mesi).

I lettori di fumetti sapranno anche che da pochi giorni il catalogo Manicomix Agosto 2021 ha annunciato le novità saldaPress di ottobre 2021, tra cui spiccano il debutto di Fear Agent di Rick Remender e il volume unico Miskatonic, oltre al decimo e ultimo volume Birthright e la nuova raccolta a basso costo chiamata Thief of Thieves.