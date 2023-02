Ormai manca poco a San Valentino ed è arrivato il momento di organizzare nei minimi dettagli la giornata più romantica dell’anno. Festeggiandosi il 14 febbraio, siamo ancora in piena stagione invernale pertanto tra giornate corte e freddo, a volte la cosa di meglio da fare è stare a casa al calduccio leggendo un bel fumetto magari in compagnia della propria anima gemella. Abbiamo già realizzato per voi un apposito articolo per quanto riguarda i manga, ma adesso andiamo a vedere insieme i fumetti occidentali che vi consigliamo assolutamente di leggere in questa speciale giornata. Non è una classifica dei migliori fumetti in assoluto, bensì una nostra personale lista che va dal mondo del fantasy a storie più autoriali e magari poco conosciute e tratteranno l’amore a 360 gradi, anche riscoprendo i lati più negativi, ma naturali.

San Valentino: i fumetti per la festa degli innamorati

Saga

Saga racconta il vero amore con tutti i suoi alti e bassi ripercorrendo sia le gioie che i dolori. Si tratta di un fantasy, ma il racconto è talmente ben fatto e realistico da risultare anche molto intimo e umano e spesso tocca le corde del lettore perché mostra ciò che almeno una volta accade a tutti. I protagonisti sono Marko e Alana, due guerrieri di razze diverse che si sono ritrovati a combattere per opposte fazioni in una guerra millenaria. Marko, infatti, è un soldato del popolo delle corna, abitante della luna di Wreath, mentre Alana appartiene al popolo delle ali, del pianeta Landfall.

Le due razze sono in guerra da tantissimi anni, ma a un certo punto hanno deciso di combattere insieme per proteggere la famiglia che stanno costruendo. La storia più vecchia del mondo, ragazzo incontra ragazza, viene declinata in modo inedito, epico in una space opera dai toni profondamente accorati da Brian K. Vaughan, già autore di opere come Y, L’ultimo uomo ed Ex Machina.

Saga è disponibile per l’acquisto online

Nonostante tutto

La vita va in una direzione precisa. Dalla A alla Z, dal principio alla fine. Questa storia invece va al contrario, dalla Z di Zeno, libraio, sognatore, eterno studente, alla A di Ana, sessantenne che ha fatto il sindaco del suo paese per una vita, e ora è pronta a cominciare a vivere davvero. Li incontriamo a inizio della storia che si ritrovano, dopo anni, emozionati come ragazzini.

Li ritroviamo, alla fine del libro, che si incontrano per la prima volta, perché in questo libro di Jordi Lafebre i capitoli sono numerati da 20 a 1, e la storia d’amore di Ana e Zeno è raccontata in ordine inverso, ma se gli anni diminuiscono, man mano che la lettura procede le emozioni aumentano. Un racconto perfetto, che sa raccontare i complessi incastri del cuore e due vite che si intrecciano, si cercano, in quella che è forse uno dei fumetti più romantici che possiate leggere a San Valentino.

Nonostante tutto è disponibile per l’acquisto online

Blankets

Stiamo parlando di una storia d’amore come non si è mai vista prima. Una graphic novel autobiografica in cui Craig Thompson parte dalla sua infanzia nel Wisconsin per raccontarci la sua vita familiare e il suo rapporto con la religione, fino ad arrivare all’incontro con Raina: l’amore esplode allora con tutta la sua forza, sorprendendo il protagonista e coinvolgendo i lettori in un fiume di emozioni tanto appassionanti quanto letterariamente mature.

I sentimenti descritti sono al tempo stesso passionali e maturi, ma ciò che più colpisce sono i disegni e la storia capaci di far vincere all’autore riconoscimenti del calibro dell’Harvey Awards, dell’Eisner Awards e dell’Ignatz Awards. Inoltre nel 2005 Blankets è stata selezionata da Time come una delle 10 migliori graphic novel pubblicate in lingua inglese dal 1923 al 2005.

Blankets è disponibile per l’acquisto online

Il gusto del cloro

“Ci sei mercoledì prossimo?”. Ogni settimana un ragazzo e una ragazza si ritrovano in piscina. Il primo incontro casuale diventa poco alla volta un appuntamento fisso. Si intuisce che entrambi hanno delle ferite ancora aperte di cui non vogliono parlare. Intanto vasca dopo vasca, bracciata dopo bracciata, si conoscono, dialogano, cominciano ad aprirsi l’uno all’altra. Una danza di movimenti, sguardi e sentimenti che procede delicata e poetica, tra le luci e il verde-azzurro dell’acqua, fino a una svolta inattesa.

Anche in questo caso parliamo di un fumetto che ha vinto diversi premi, quali il premio Rivelazione al Festival di Angoulême, nel 2009, e il premio Attilio Micheluzzi “Miglior fumetto estero” al Comicon di Napoli, nel 2010. Premi che assumono ancora più importanza se si pensa che all’epoca della produzione dell’opera l’autore, Bastien Vivès, aveva appena 24 anni. In poche parole si tratta di una perla tra i vari fumetti internazionali che vi consigliamo di leggere a San Valentino e non solo.

Il gusto del cloro è disponibile per l’acquisto online

Il circo della vita

“Qualcuno un giorno mi ha detto che la vita è fatta di tappe. La più dolce è l’amore, la più difficile la separazione, la più dolorosa gli adii, la più bella il ritrovarsi”. Louis è un bambino solo, vive in un orfanotrofio e non ha amici. Viene preso in giro per i suoi occhiali spessi e per il suo fisico non longilineo, le sue giornate sembrano non avere mai fine. Gli unici momenti belli che ha sono quelli che passa al circo Marcos, dove ammira gli animali, gli spettacoli e Clara, una bambina della sua età che ammaestra gli elefanti.

Nel breve periodo in cui il circo è in città, tra i due si crea un forte legame, una complicità in grado di superare il tempo, lo spazio e le difficoltà. Il circo della vita è una graphic novel romantica, dolce e straziante al contempo, che accompagnerà il lettore in un viaggio di delicatezza e sacrificio, di speranza e dolore, ma sicuramente d’amore. Il circo della vita è una storia sorprendete, che ha collezionato numerosi premi come: Festival BD d’Amiens, Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence, Festival BD d’Audincourt e tanti altri.

Il circo della vita è disponibile per l’acquisto online

Per sempre

“Ma poi cos’è quest’amore di cui tutti parlano?”. Questa è la domanda che riempie la mente di Viola, un’adolescente che sogna l’amore come tutte le sue coetanee ma che ancora non sa che cosa significhi amare e lasciarsi amare. Perché Viola non ama se stessa. Il suo corpo non è longilineo e magro come quello della sua migliore amica Valeria, ha qualche chilo di troppo e non si sente per nulla femminile. Non le piacciono i vestiti, le gonne, ma preferisce un paio di calzoni e una t-shirt. È piena di insicurezze e di dubbi ma allo steso tempo vorrebbe lasciarsi andare e dimenticare quel senso di inadeguatezza per essere diversa dagli altri.

Il suo mondo cambia bruscamente quando incontra Ireneo. Con lui, Viola scopre che l’amore non è il sentimento esclusivo che le avevano raccontato, ma una forza capace di liberarti e di aprirti al mondo, mentre ti mette in contatto con la parte più profonda e autentica di te. Per sempre è una delicata e intensa storia d’amore adolescenziale, un libro sul rapporto genitori-figli, sulla sfida alle categorie sociali prestabilite e sul coraggio di diventare noi stessi. Uno tra i fumetti più dolci di questa lista da leggere assolutamente in compagnia a San Valentino perché, spoiler, le probabilità di commuoversi sono alte!

Per sempre è disponibile per l’acquisto online