San Valentino si avvicina e, come sempre, non c'è modo migliore di festeggiarlo che regalando ai vostri partner qualcosa di carino e gradito. Ovviamente sappiamo bene quanto questo sia difficile perché, specie considerando i tempi che corrono, andare per negozi alla ricerca di un presente che sia il giusto compromesso tra qualità e prezzo non è semplice. Ecco perché, dopo avervi proposto quelle che sono le nostre idee regalo per lei a tema San Valentino, è ora arrivato il momento di dare un'occhiata anche ai prodotti da dedicare ai vostri lui con proposte che, credeteci, vi eviteranno ogni timore di scadere nel banale o - peggio - di acquistare qualcosa di sgradito.

Ebbene, dopo aver dato una mano ai Romeo della rete nella ricerca del regalo ideale, è arrivato adesso il turno di dare una mano anche a tutte quelle donne che, in vista della festa degli innamorati, proprio non sanno cosa regalare ai propri innamorati. Per vostra fortuna, signore e signorine, ci siamo qui noi di Tom's a darvi una mano, con questo articolo contenente tanti consigli per gli acquisti caratterizzati da intramontabile amore e copiosa romanticheria.

Qualora, poi, queste proposte non dovessero essere sufficienti, sappiate che il nostro campionario di articoli a tema San Valentino è molto vasto, e comprende idee regalo adatte un po' a tutti, sia in termini di gusti... che di tasche! Scovare questi articoli sul nostro portale è semplicissimo, e non dovrete fare altro che consultare la sezione del sito dedicata a San Valentino, che potrete comodamente raggiungerle sia a queste coordinate, che tramite i banner al centro dell'articolo.

San Valentino 2024: idee regalo per lui

Kit per fare la birra in casa

Kit da barba

LEGO Marvel Guanto dell'Infinito di Iron Man

Ok, non sarà il regalo più romantico del mondo ma, credeteci, sappiamo per esperienza che poche cose sono sempre ben accette come i set LEGO, e se poi il set in questione è la straordinaria riproduzione dell'iconico Guanto dell'Infinito di Iron Man, allora non ci sono dubbi che chiunque lo riceva non potrà far altro che esservi grato! Composto da 675 pezzi, questo magnifico set rappresenta il regalo perfetto per gli appassionati dell'MCU che nutrono una particolare affezione per il personaggio di Tony Stark, nonché uno dei più supereroi più importanti di sempre. Questa replica straordinaria rispetta fedelmente l'originale e include le potenti Gemme dell'Infinito: le dita snodabili consentono di esporre il Guanto in varie pose, offrendo un tocco personalizzato. Inoltre, una raffinata targhetta posta alla base del Guanto aggiunge un tocco di eleganza, il tutto al prezzo accessibile di soli 69,99€.

Xiaomi Mi Band 8

La Xiaomi Band, giunta alla sua ottava iterazione, si conferma come la smart band più apprezzata dal pubblico, rappresentando il perfetto regalo se il vostro lui è amante dell'attività fisica o se, semplicemente, gli potrebbe tornare comodo un bracciale smart per sentire le chiamate e impostare sveglie. Dotata di un ampio repertorio di modalità di allenamento monitorabili e sensori di alta qualità, capaci di tracciare passi, calorie bruciate e persino il livello di ossigeno nel sangue durante l'attività fisica, questa smart band è ricchissima di funzionalità sportive e non, mentre il tutto si presenta in un form factor accattivante con un display OLED da 1,62 pollici che offre un'esperienza d'uso appagante e funzionale. Insomma, la Xiaomi Band 8 si distingue per il suo mix di design, funzionalità avanzate e affidabilità, rendendola non solo un dispositivo esteticamente piacevole, ma anche un regalo di San Valentino di grande valore.

Lampada PlayStation Icons

Infine, se il vostro fidanzato è un appassionato di videogiochi, il regalo perfetto di San Valentino è la stupenda lampada PlayStation Icons, la quale riproduce gli iconici tasti dei controller PlayStation. Ideale per essere messa su una mensola o, perché no, proprio affianco alla propria console, questa originalissima lampada presenta 3 modalità di illuminazione diverse, di cui una persino capace di sincronizzarsi con la musica in riproduzione nella stanza grazie ai sensori che si illuminano a seconda del brano in corso. L'alimentazione, invece, è semplicemente tramite batterie o cavo USB.

