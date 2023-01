Dopo le numerose speculazioni dei mesi scorsi, Sasha Banks ha ufficialmente debuttato in New Japan Pro Wrestling in occasione di Wrestle Kingdom 17, l’evento più importante dell’anno per la federazione nipponica. La wrestler si è presentata con un nuovo ring name, Mercedes Moné, sfidando l’attuale IWGP Women’s Champion Kairi.

Dalla WWE alla NJPW, Sasha Banks arriva a Wrestle Kingdom

Il video del suo debutto è stato condiviso sui social dall’account ufficiale della NJPW diventando in breve tempo uno dei più visti. Mercedes ha debuttato con tanto di nuova theme music e nuovo ring attire, facendosi chiamare “The CEO”. La sfida titolata è già stata sancita: Mercedes Moné e Kairi si affronteranno a NJPW Battle in the Valley, in programma il 18 febbraio a San Jose, California. A sostenere l’ex Sasha Banks per la sua nuova avventura nel mondo del Wrestling erano presenti tra il pubblico anche Naomi e Bayley.

A nulla sarebbe servito il tentativo di Triple H di riportare la sua pupilla in WWE. Sasha aveva lasciato la Compagnia a maggio di quest’anno assieme a Naomi, non accogliendo di buon grado alcune decisioni creative di Vince McMahon e rifiutandosi di prendere parte a una puntata di Raw in cui era pubblicizzata. Negli ultimi mesi tutto è cambiato in WWE a seguito del ritiro di Vince e dell’ascesa al potere di Triple H, e si pensava che Sasha sarebbe potuta tornare. La cifra richiesta, però, sarebbe stata ben al di sopra degli standard.

In ogni caso prima del suo debutto in NJPW Mercedes ha voluto ringraziare la WWE, Vince McMahon e Triple H con diversi post su Twitter. Adesso si è diffusa in rete un’altra voce ovvero che l’ex Sasha Banks possa debuttare anche in All Elite Wrestling nella puntata di Dynamite dell’11 gennaio come partner misteriosa di Saraya (Paige).