Il futuro dell’ex campionessa femminile potrebbe essere ben lontano dalla WWE. L’ultima indiscrezione emersa in rete, e condivisa anche dal noto giornalista Dave Meltzer, vedrebbe Sasha Banks ormai prossima a uno storico debutto in New Japan Pro Wrestling. L’evento scelto? Wrestle Kingdom 17, in programma il 4 gennaio 2023 al Tokyo Dome.

Dalla WWE alla New Japan, si delinea il futuro di Sasha Banks

Sasha Banks aveva già stuzzicato i fan alcuni mesi fa con un post criptico su Instagram in cui anticipava un possibile scontro con KAIRI (ex Kairi Sane in WWE), nuova IWGP Women’s Champion. Secondo le indiscrezioni l’accodo raggiunto tra le due parti sarebbe stato fatto senza consultare la WWE e Sasha potrebbe venir pagata con un compenso ancora più alto di quello ottenuto da Chris Jericho nel 2018. L’obbiettivo è quello di utilizzare la sua nomea per rendere la Stardom una delle più importanti Compagnie di wrestling in Giappone.

A nulla sarebbe servito il tentativo di Triple H di riportare la sua pupilla in WWE. Sasha aveva lasciato la Compagnia a maggio di quest’anno assieme a Naomi, non accogliendo di buon grado alcune decisioni creative di Vince McMahon e rifiutandosi di prendere parte a una puntata di Raw in cui era pubblicizzata. Negli ultimi mesi tutto è cambiato in WWE a seguito del ritiro di Vince e dell’ascesa al potere di Triple H, e si pensava che Sasha sarebbe potuta tornare. La cifra richiesta, però, sarebbe ben al di sopra degli standard.

Sasha Banks is reportedly going to New Japan Pro Wrestling. pic.twitter.com/J6Hfs8ujnI — WrestleFeed (@WrestleFeedApp) December 8, 2022

Oltre al mondo della WWE Sasha Banks ha iniziato a farsi conoscere anche in quel di Hollywood vestendo i panni di Koska Reeves nella seconda stagione di The Mandalorian, sfoggiando anche delle mosse di Wrestling all’interno della serie TV. Non resta che attendere e capire quale sarà il reale futuro dell’ex campionessa nonchè una delle star più richieste degli ultimi anni.