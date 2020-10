Sasha Banks: come ha ottenuto il ruolo in The Mandalorian

La superstar della WWE, Sasha Banks ha ottenuto un ruolo in The Mandalorian di Disney+, dopo un’apparizione su Youtube. La superstar della WWE Sasha Banks ha sorpreso entrambe le fan-base, del wrestling e di Star Wars, quando si è presentata brevemente nel trailer della seconda stagione di The Mandalorian, serie spin-off di Star Wars in onda sul servizio streaming Disney+.

Forse ancora più sorprendente, però, è stato il fatto che Sasha Banks non sia stata selezionata grazie al proprio lavoro di wrestler professionista. Durante un’intervista con il podcast The New Day: Feel the Power, parlando della propria apparizione nello show YouTube Hot Ones, show dove le celebrità devono rispondere a domande “piccanti” mentre mangiano cibo altrettanto piccante, ha affermato:

Vi dirò qualcosa di fico: è così che sono stata notata per Star Wars. È un piccolo segreto. […] Devo ancora realizzare la cosa. È pazzesco, assurdo. È Star Wars! Per ora non posso rivelare molto, ma ci sono e sono davvero riconoscente

Sasha Banks ha anche ricordato di essersi commossa dopo essere stata aggiunta al cast della seconda stagione di The Mandalorian e ha anche versato qualche lacrima supplementare durante il podcast. La seconda stagione di The Mandalorian introdurrà una grande quantità di nuovi personaggi nella serie Disney+. Rosario Dawson interpreterà Ahsoka Tano, mentre Timothy Olyphant vestirà i panni di Cobb Vanth. Nel frattempo, Sasha Banks si è unita al cast in un ruolo misterioso, e il veterano del franchising di Star Wars, Temuera Morrison, è stato confermato nel ruolo di Boba Fett. La sinossi della nuova stagione recita:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando i nemici e radunando gli alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Non sappiamo ancora che ruolo avrà The Boss, ma si unirà ad un’altra grande campionessa degli sport da combattimento: Gina Carano, che ha già interpretato Cara Dunne, uno dei protagonisti della prima stagione dello show.