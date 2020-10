The Mandalorian: diffuso un nuovo trailer della seconda stagione

Diffuso il nuovo trailer della seconda stagione di The Mandalorian, serie tv che debutterà sulla piattaforma Disney+ il prossimo 30 ottobre 2020. A distanza di dieci giorni dalla distribuzione del primo episodio della nuova stagione, Disney+ decide così di solleticare l’anticipazione degli appassionati, che attendono con trepidazione le nuove avventure del Mando e del Bambino.

Questo nuovo trailer va ad alimentare l’hype degli appassionati, poiché una delle strategie impiegate da Disney e Lucasfilm per mantenere alta l’attenzione in attesa dei nuovi episodi, è stato quello di diffondere meno anticipazioni possibili. I fan hanno così avuto modo di elaborare teorie e speculazioni personali, basandosi sulla rivelazione finale dell’ultimo episodio della prima stagione e i pochi indizi a loro disposizione.

The next chapter begins. Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. https://t.co/aMW0yJoENL

— The Mandalorian (@themandalorian) October 20, 2020