Scaduto il contratto di Paul Bettany, quale sarà il suo futuro nell’MCU?

Dopo il grande successo di WandaVision, serie originale Disney Plus uscita a marzo sulla piattaforma, sono in molti a chiedersi quale possa essere il futuro di Paul Bettany all’interno del Marvel Cinematic Universe. A rispondere ci ha pensato proprio lui in occasione di una recente intervista esclusiva ai microfoni del portale americano The Playlist.

L’attore si è detto orgoglioso del grande lavoro fatto con la co-star Elizabeth Olsen e il resto del team, ma di non avere alcuna idea su cosa possa accadere in futuro. Il suo contratto con i Marvel Studios è infatti scaduto e, al momento, non è stato ancora discusso del possibile ritorno di White Vision, personaggio introdotto negli episodi finali dello show.

Bettany ha poi lasciato intendere che senza dubbio qualcosa accadrà dal momento che la Marvel non lascia mai nulla appeso. Nei mesi scorsi erano già trapelate alcune indiscrezioni secondo cui White Vision possa apparire in Armored Wars, serie che vedrà protagonista Don Cheadle nuovamente nei panni di War Machine.

Paul Bettany non è più sotto contratto con i Marvel Studios

Sebbene il futuro di Paul Bettany sia ancora incerto, lo stesso non può dirsi per Elizabeth Olsen. Il personaggio di Wanda Maximoff aka The Scarlet Witch tornerà infatti in pompa magna nel sequel di Doctor Strange, in uscita nel 2022.

Le azioni compiute all’interno dello show, soprattutto nella scena post-credits, avranno delle dirette ripercussioni nell’atteso film diretto da Sam Raimi che esplorerà il multiverso.

A seguito del grande apprezzamento di critica e pubblico, la Marvel ha deciso di candidare WandaVision agli Emmy nella categoria “Best Limited Mini Series”. Le nomination ufficiali saranno annunciate il 13 luglio, mentre le premiazioni si terranno il 19 settembre in occasione dell’edizione numero 73 della cerimonia, che andrà in onda sul network CBS.

