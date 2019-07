Scarlet, film diretto da Waddington in arrivo su Netflix

La giovane Alice Waddington, dopo aver diretto il film Paradise Hills, si è messa a lavoro per produrre "Scarlet", una nuova serie TV Netflix.

La giovane Alice Waddington, dopo essere approdata nel ruolo di regista con il film Disco Inferno nel 2015 e successivamente con Paradise Hills, si è messa a lavoro per produrre una nuova serie TV Netflix. Paradise Hills, film uscito ad inizio 2019, ha visto la partecipazione nel cast di Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Milla Jovovich e Jeremy Irvine.

Le vicende di Paradise Hills si svolgono intorno al misterioso risveglio della giovane Uma in un posto apparentemente paradisiaco. Dopo alcune ricerche scopre di trovarsi a Paradise Hills, nonché un misterioso collegio all’interno del quale vivono ragazze ribelli. Uma, scoprirà che il meraviglioso posto, in realtà nasconde un inquietante mistero.

Paradise Hills, film di fantascienza spagnolo, è stato definito da Waddington come un “omaggio femminista a storie come Lord of the Rings e Ender’s Game“. Infatti la pellicola ha dato un forte messaggio femminista, con immagini straordinarie e un linguaggio cinematografico davvero unico il quale sottolinea il grande lavoro della regista Waddington nel mondo del cinema.

Dunque la giovane regista, a quanto pare, dirigerà anche Scarlet nuovo film della piattaforma streaming Netflix. Ovviamente, ancora non ci sono informazioni sulla trama. Quello che si sa è che sarà scritto da Kristen SaBerre, la quale ha lavorato a Knightfall per History Channel. Dunque, per avere qualche informazione in più in merito all’arrivo del nuovo progetto che sarà diretto da Waddington bisognerà attendere nuove indiscrezioni

Siete curiosi di scoprire la trama di “Scarlet”? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.