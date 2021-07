Scarlett Johansson dice addio al MCU

Scarlett Johansson non ha intenzione di tornare nel MCU dopo Black Widow. Il film, dopo essere stato in lavorazione presso i Marvel Studios per oltre un decennio, rimandato a causa dello scoppio della pandemia COVID-19 insieme a molti altri progetti appartenenti al Marvel Cinematic Universe, è uscito finalmente nei cinema il 7 luglio e dal 9 luglio sarà disponibile con Accesso VIP su Disney+.

Molti aspettavano il ritorno di Scarlett Johansson nei panni della Vedova Nera, soprattutto dopo il suo sacrificio emotivamente straziante in Avengers: Endgame per ottenere la pietra dell’anima. Ora la Vedova Nera torna indietro nel tempo dopo Captain America del 2016: Civil War e prima di Avengers: Infinity War quando Nat è ancora in fuga per aver violato gli accordi di Sokovia. È quindi una Natasha ancora inesperta che viene addestrata dal KGB, l’agenzia di sicurezza russa, per farla diventare una delle migliori leve.

Mentre le stesse domande sul futuro della Johansson nel MCU persistono, la star di Black Widow ribadisce la sua posizione.

La decisione di Scarlett Johansson

Insieme a molti fan, la Johansson ha aspettato a lungo che Black Widow fosse vista dal mondo. Ora Scarlett Johansson, che ha interpretato Natasha Romanoff da Iron Man 2 del 2010, è stata pressata con domande sul suo posto nel futuro dell’universo cinematografico della Marvel.

In un’intervista con Variety, la Johansson ha affrontato finalmente l’argomento, affermando che Black Widow sarà la sua ultima interpretazione di Natasha Romanoff:

“Non mi sento mai come se il mio lavoro fosse finito. Penso ancora a nuovi modi in cui potrei provare le battute dei film che ho girato 10 anni fa. Sono davvero contenta del lavoro che ho fatto nei miei ultimi dieci anni e più alla Marvel. Mi sento soddisfatta da un film di cui sono incredibilmente orgogliosa. Sento che il mio lavoro con Natasha è completo, se esiste una cosa del genere. Ho esplorato molte sfaccettature della sua persona, e sento che la sua decisione di sacrificare la sua vita per i suoi migliori amici è stata una scelta che ha fatto attivamente e con determinazione.”

La risposta della Scarlett Johansson non esclude definitivamente la possibilità di future apparizioni nel MCU, ma sembra contenta che questa sia la sua ultima interpretazione di Natasha Romanoff. Se Black Widow è l’ultimo film di Johansson nel MCU, sarebbe un ottimo momento per uscire di scena. Le prime recensioni stanno lodando la sua prima avventura da solista per la sua azione divertente e le performance del cast di supporto.

Appassionati di Black Widow? Acquistate il Funko Pop di Natasha Romanoff su Amazon!