Scouring of the Shire: gli hobbit in difesa della Contea

Disponibile Scouring of the Shire, la nuova espansione per Middle-earth Strategy Battle Game di Games Workshop.

È finalmente disponibile l’espansione Scouring of the Shire per il gioco di miniature Middle-earth Strategy Battle Game di Games Workshop. Middle-earth Strategy Battle Game è un gioco skirmish di battaglie strategiche, basato sull’universo cinematografico tolkeniano di Peter Jackson che permette di ricreare le battaglie e gli avvenimenti più iconici della saga attraverso i diversi scenari di espansione.

L’espansione Scouring the Shire sarà un volume cartonato di 80 pagine che riprenderà gli eventi narrati nel capitolo “Percorrendo la Contea” de Il Ritorno del Re, in cui la Contea subisce l’assalto da parte dei bande di furfanti comandate da Saruman.

Le battaglie previste dal supplemento si concentreranno infatti sulle schermaglie tra bande di piccoli hobbit contro gli invasori di Isengard impegnati in una crudele campagna di conquista di questi pacifici territori.

Ne Il Ritorno del Re, dopo l’annientamento di Sauron, sulla strada del ritorno a casa Frodo e gli altri hobbit della Compagnia scoprono che alcune bande di Isengard hanno sconfinato e invaso la loro terra natia, mettendo in catene molti hobbit e dando inizio ad un processo di industrializzazione del territorio. I quattro hobbit decidono così di incitare alla ribellione gli altri compatrioti, riuscendo a mettere insieme un manipolo di 200 mezzuomini.

Questo contenuto di espansione approfondirà tutti gli aspetti di folklore dedicati a questa parte di ambientazione con cenni di storia hobbit – dalla fondazione della Contea ai loro legami con Gandalf – e le informazioni di background dei vari eroi.

Scouring the Shire dedicherà anche una parte del volume alla pittura e all’assemblaggio di un tipico villaggio hobbit, che potrà essere costruito con un apposito kit venduto separatamente.

Il libro conterrà 16 nuovi scenari giocabili completi, le integrazioni specifiche del regolamento di gioco, due Legendary Legion army lists (Defenders of the Shire e The Chief’s Ruffians) e introdurrà le regole per poter utilizzare le trappole in battaglia.

Scouring of the Shire è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 29€, ma essendo un contenuto di espansione per Middle-earth Strategy Battle Game, vi occorrerà il manuale delle regole base per poterlo utilizzare.