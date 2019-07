SDCC 2019, LEGO realizza modellini in scala 1:1

L'evento più atteso dell'anno, dedicato al mondo del cinema e dei fumetti è finalmente arrivato. Il San Diego Comic-Con 2019 ha riservato molte sorprese.

L’evento più atteso dell’anno, dedicato al mondo del cinema e dei fumetti è finalmente arrivato. Il San Diego Comic-Con 2019, che è iniziato martedì 18 e terminerà domenica 21 luglio, ha riservato molte sorprese agli appassionati del mondo nerd. Uno dei protagonisti assoluti, e sempre presente da qualche anno a questa parte, alla convention di San Diego, è la LEGO. Anche quest’anno i “mattoncini colorati” non sono passati inosservati, infatti al SDCC 2019 sono presenti alcuni modellini, realizzati da LEGO, ad altezza naturale.

Le sculture sono il punto forte dello stand dedicato all’azienda produttrice di giocattoli. Andando più nello specifico, sono 3 i personaggio che stanno attirando l’attenzione di tutto il pubblico partecipante al grande evento. Gli appassionati potranno osservare Sith Trooper, personaggio del prossimo film di Guerre Stellari (Star Wars: Rise of the Skywalker), oltre all’immancabile modellino dedicato a Batman e quello di Iron Man insieme al Guanto dell’Infinito.

LEGO – Sith Trooper

Il modellino LEGO dedicato alla saga di Star Wars è composto da ben 34.307 mattoncini ed ha un’altezza di sei piedi e due pollici. Per realizzare la scultura di Sith Tropper è stato impiegato un tempo corrispondente a 259 ore. Viste le dimensioni, il modellino di Sith cosi come quelle di Iron Man e di Batman, saranno molto difficili da spostare.

LEGO – Iron Man con il Guanto dell’Infinito

Non poteva mancare uno dei personaggi principali dell’Universo Cinematografico Marvel. Il supereroe è stato rappresentato in uno dei momenti più salienti del film di Avengers: Endgame con il Guanto dell’Infinito. In questo caso, il modellino LEGO di Iron Man è stato realizzato con 35.119 mattoncini ed ha un peso complessivo di circa 85 kg. Per realizzare la scultura ci sono volute 225 ore di lavoro.

LEGO – Batman

Il modellino scala 1:1 di Batman è stato realizzato in occasione del suo 80° anniversario. La scultura dell’Uomo Pipistrello occupa uno spazio, nello stand LEGO, di sei piedi e mezzo e per realizzarlo sono stati utilizzati esattamente 44.051 mattoncini colorati. Mentre, la costruzione di è stata realizzata in 270 ore.

Cosa ne pensate dei capolavori realizzati con i mattoncini LEGO presenti al Comic-Con di San Diego?