Se Scorre il Sangue: venduti i diritti dell’ultimo libro di Stephen king

L’ultimo libro di Stephen King, Se Scorre il Sangue (If It Bleeds nella versione originale), non è solo un romanzo, ma una raccolta di quattro racconti. L’autore ha recentemente dichiarato che avrebbe potuto vendere i diritti dei racconti ciascuno per un film diverso, ed è proprio quello che sta accadendo, stando a quanto riportato dal giornale Deadline (potete leggere l’articolo originale a questo link). La rivista riporta la notizia secondo che siano già stati venduti i diritti di ben tre racconti per altrettanti adattamenti cinematografici.

La storia Il telefono del Signor Harrigan sarà sviluppata da Netflix, Blumhouse e Ryan Murphy e la scrittura e la regia saranno affidate a John Lee Hancock. Il racconto Ratto, invece, vede coinvolto Ben Stiller che, apparentemente, sarà produttore, regista e star del film. La vita di Chuck, invece, sembra essersela aggiudicata Protozoa Pictures di Darren Aronofsky, che per ora appare solo come produttore dell’adattamento. È curioso che nella lista di adattamenti manchi il racconto che dà il titolo all’intera opera, Se Scorre il Sangue ma, con ogni probabilità, non mancherà la realizzazione di questo quarto titolo.

Vi ricordiamo brevemente le trame dei vari racconti. Il telefono del Signor Harrigan racconta la storia di amicizia tra un giovane e un industriale ritiratosi in pensione in una cittadina del Maine. Il giovane regala al suo amico uno smartphone e quando l’anziano signore morirà, il ragazzo metterà il telefono nella tasta del vestito indossato dal feretro. Dopo la tumulazione, il giovane riceverà degli strani messaggi dall’aldilà proprio via cellulare. Ratto, invece, racconta le vicende di uno scrittore che sta affrontando il blocco dello scrittore. Egli si troverà in una situazione sovrannaturale dopo essere sceso a patti con un ratto proprio per terminare il romanzo a cui stava lavorando. La vita di Chuck racconta, partendo dalla sua morte, la vita di Charles Krantz, un racconto più emotivo, scandito in tre tempi e che lascia il lettore con una sensazione di poetica malinconia.