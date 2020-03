Sea Horse Baian Myth Cloth EX di Tamashii Nations

Fresco di annuncio arriva Sea Horse Baian (Cavallo del mare), un nuovo Myth Cloth EX di Tamashii Nations, la serie di action figure da collezione che propone personaggi tratti dall’anime cult degli anni 80 Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Si tratta del sesto generale di Nettuno ad essere annunciato per questa line-up che sta per volgere finalmente al termine ora che ne resta solo uno.

Sea Horse baian è il custode e protettore della colonna dell’Oceano Pacifico settentrionale, la sua Marine Scale raffigura l’ippocampo, un essere mitologico metà cavallo e metà pesce che secondo la leggenda trainava il carro di Nettuno. Baian è il primo dei Generali degli abissi con cui i Bronze Saint si scontrano. Sarà proprio Seiya di Pegasus a sconfiggerlo dopo aver elevato il suo cosmo al pari dei cavalieri d’oro ed è proprio in questo scontro che facciamo la scoperta che le armature dei Cavalieri di Bronzo, rinate proprio dal sangue dei Cavalieri D’oro del Grande Tempio, hanno ricevuto il potere di elevarsi e diventare anch’esse dorate per fornire la forza necessaria per sconfiggere l’avversario.

Sea Horse sarà alto circa 17 cm ed avrà una armatura smontabile composta da metallo e plastica. Dentro la confezione potrete trovare anche mani e volti intercambiabili (in tutto dovrebbero essere cinque) con tantissime espressioni facciali e per finire “lo scheletro” che vi permetterà di montare l’armatura anche nella forma della costellazione celeste che rappresenta. Tutti questi graditi elementi vi permetteranno di poter realizzare pose e scenari di ogni tipo ricalcando anche il mitico scontro con Seiya di Pegasus.

Il costo di questa figure sarà di 11.000 Yen ( il prezzo Italiano non è ancora stato comunicato dal distributore), uscirà in Giappone nel mese di Agosto 2020 e dovrebbe arrivare in Italia a Ottobre 2020. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.