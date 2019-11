Secondo Jeff Goldblum, Robert Downey Jr. prenderà parte alla serie What If…?

Stando a quanto dichiarato da Jeff Goldblum che interpreterà il Gran Maestro, personaggio che abbiamo conosciuto in Thor: Ragnarok, Robert Downey Jr. rivestirà i panni di Tony Stark/Iron Man nella prossima serie targata Disney+ What If…?

Goldblum dichiara che “L’episodio vedrà protagonisti il Gran Maestro e Iron Man. Così (Robert Downey Jr.) presterà la sua voce. E Korg, Taika Waititi, ha già registrato la sua voce”.

Dopo la morte di Tony Stark in Avengers: Endgame questa notizia potrebbe sembrare in qualche modo sorprendente, ma ricordiamo che la serie tv Marvel What If…? (così come il fumetto da cui è tratta) rivisiterà i momenti classici della storia e mostrerà scenari alternativi, quindi sorprese di questo genere non sembrano poi così inusuali.

Ricordiamo che la serie animata What If…? sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dall’estate del 2021 e rientrerà nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La serie animata esplorerà realtà alternative del mondo Marvel, come ci fa ben capire il titolo, ed è ispirata alla serie di fumetti What If…? iniziata nel 1977. Nel corso dei decenni sono state davvero molte le storie alternative presentate nella testata, tra le più emblematiche ricordiamo quella in cui Captain America diventa presidente degli Stati Uniti, e quella in cui Jessica Jones entra a far parte degli Avengers. Senza dimenticare la storia che ha dato origine a tutto: “What If Spider-Man had Joined the ‘Fantastic Four’?“.

Nella serie Disney+ What If…?, tra i doppiatori compaiono i nomi di Paul Rudd nelle vesti di Ant-Man, Michael Douglas che interpreterà Hank Pym, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Natalie Portman e Tom Hiddleston che darà voce nuovamente al personaggio di Loki.