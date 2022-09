Dopo aver visto il trailer di Secret Invasion presentato durante il D23 Expo, la curiosità dei fan del Marvel Cinematic Universe si è concentrata non solamente su come il buon Nick Fury tornerà finalmente in azione, ma anche su quale ruolo interpreterà una delle due nuove attrici del franchise: Olivia Colman. Secondo quanto emerso da alcuni dettagli legati alla serie che vedrà Fury affrontare l’invasione Skrull, in Secret Invasion Oliva Colman sarà Sonya Falsworth, agente speciale la cui famiglia ha una certa familiarità con i supereroi del Marvel Universe.

Quale sarà il personaggio di Olivia Colman in Secret Invasion?

Questo ruolo sembra esser un preciso richiamo a Captain America: Il Primo Vendicatore, dove al fianco di Steve Rogers nella lotta ai nazisti guidati da Teschio Rosso figurava anche il militare britannico James Montgomery Falsworth, che nei comics apparteneva alla famiglia inglese detentrice del titolo di Union Jack, titolo assunto durante la Prima Guerra Mondiale da James Montgomery Falsworth per compiere missioni ad alto rischio, nascondendosi dietro un costume che ripropone i tipici colori della bandiera britannica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo che la Torcia Umana aveva la figlia di Falsworth da un rapimento del Barone Sangue, l’eroe inglese decise di indossare nuovamente i panni di Union Jack e combattere al fianco di Cap e dei suoi Howling Commandos.

Se la Colman dovesse realmente interpretare Sonya Falsworth, il suo personaggio potrebbe esser la versione del Marvel Cinematic Universe di una figlia di James Montgomery Falsworth, ruolo che la porrebbe nelle condizioni di esser anche l’erede al titolo di Union Jack, o che, in alternativa, potrebbe esser il viatico per l’introduzione nel franchise del supereroe inglese.

Oltra alla Colman, in Secret Invasion farà la sua comparsa anche Emilia Clarke. L’attrice inglese al momento non è associata a un personaggio preciso, ma considerato come nel trailer della serie la vediamo interagire con Fury, informandolo di un pericolo ingnto. Se fosse confermata l’ipotesi che vede la Clark interpretare una Skrull, possiamo ipotizzare che la Clark sia la versione del Marvel Cinematic Universe di G’iah/Gloria Warner, un’aliena creata da Robbie Thompson e Nico Henrichon per la miniserie Meet the Skrull, in cui veniva presentata una famiglia Skrull che si era integrata nel mondo umano. Gloria, in particolare, pur essendo parte del piano della regina Skrull visto nella Secret Invasion fumettistica, era rimasta sconvolta dalla portata del piano, dopo aver assistito alla crudeltà con cui i suoi simili stavano realizzando le mire della regina Skrull.

