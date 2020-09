Il Re Leone: il seguito del live-action è in sviluppo

Disney è al lavoro sul seguito del live-action de Il Re Leone, cambiando però regista e mettendo Barry Jenkins a dirigere la pellicola, invece di Jon Favreau, al momento al lavoro sulla serie per Disney + The Mandalorian.

Il seguito del live-action de Il Re Leone vedrà alla scrittura la riconferma di Jeff Nathanson, già autore della sceneggiatura del primo film, e vedrà un approfondimento sulle origini di Mufasa; tuttavia, non sarà un prequel, poichè sarà incentrato anche sul progredire della storia di Simba e dei personaggi che gli ruotano attorno.

In un intervista, il regista Barry Jenkins ha dichiarato:

“Aiutando mia sorella a crescere due ragazzi negli anni ’90, sono cresciuto con questi personaggi e avere l’opportunità di lavorare con Disney per espandere questa magnifica storia di amicizia, amore ed eredità mentre promuovo il mio lavoro (Moonlight) che racconta le vite e le anime delle persone all’interno della diaspora africana è un sogno che diventa realtà”.

Jenkins ha già diretto il successo Moonlight, vincitore del premio Oscar per il miglior film e ha scritto la sceneggiatura nominata all’Oscar per Se La Strada Potesse Parlare. Il primo live-action de Il Re Leone è stato diretto dal regista de Il Libro Della Giungla e Iron-Man Jon Favreau, che è al momento al lavoro su The Mandalorian, la serie TV di Disney + ambientata nell’universo di Star Wars.

Non vi sono ancora notizie certe o ufficiali sul ritorno del cast originale, che comprendeva le voci di Donald Glover, Beyonce, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, James Earl Jones, John Oliver, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Billy Eichner, Eric Andre, Amy Sedaris, Florence Kasumba e Chance the Rapper.