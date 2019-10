Sektor da Mortal Kombat – Storm Collectibles

Sektor è la nuovissima action figure dedicata al personaggio di Mortal Kombat tratto dal videogame e realizzata da Stom Collectibles.

Continuano gli annunci per le nuove uscite di Storm Collectibles, questa volta è il turno di Sektor direttamente dal videogioco Mortal Kombat pronta per essere lanciata sul mercato di tutto il mondo tra pochi mesi.

I preordini di questa figure sono già stati aperti e l’uscita sul mercato è al momento sconosciuta. Come per tutte le figure di Storm Collectibles anche questa verrà realizzata solamente in plastica e completamente snodabile; sarà corredata di numerosi accessori extra per dar libero sfogo alla nostra creazione nelle pose. Come sempre troveremo uno stand apposito dedicato per poter posizionare Sektor anche nelle pose action più estreme o semplicemente normali.

Nella confezione oltre alla figure troveremo anche diversi extra, tra cui: quattro paia di mani intercambiabili, un missile con l’effetto del fumo e il compattatore che viene usato dal personaggio per eseguire la fatality nel videogioco.

Mortal Kombat è una serie di videogiochi picchiaduro a incontri creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games che ha creato diversi seguiti per le console, computer e arcade. In seguito al fallimento dal 2011 i videogiochi sono sviluppati dalla NetherRealm Studios di Boon, poi il marchio viene acquisito dalla Warner Bros. Quest’anno è uscito l’undicesimo capitolo della serie, nonché sequel diretto di Mortal Kombat X per PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Nintendo Switch.

Tra i tanti personaggi presenti in questi lunghissimi anni che sono comparsi nella saga c’è Sektor:

Sektor Unità 9T9 è un personaggio della serie videoludica Mortal Kombat. È apparso per la prima volta in Mortal Kombat 3. Rappresenta il primo modello di prototipo ninja cybernetico creato dal clan dei Lin Kuei. La sua missione, come quella delle sue controparti Cyrax e Smoke, era quella di trovare e terminare il ninja traditore Sub Zero, dopo che questi non si era sottoposto all’automatizzazione ed aveva lasciato il clan. Nella sua vita umana era un fedelissimo dei Lin Kuei, tanto da chiedere lui stesso al Gran Maestro Ninja di sottoporsi al programma di automatizzazione. Sektor, infatti, ritiene che il massimo onore del clan possa essere raggiunto solo attraverso il progresso tecnologico e disprezza Cyrax e Sub Zero, per aver disobbedito agli ordini del gran maestro. ol tempo il suo programma diverrà sempre più corrotto, tanto da divenire una minaccia per tutti coloro che s’incontrano con l’automa. Infatti tornato alla base del Lin Kuei, ne uccide il Gran Maestro (che in MK9 ci verrà svelato essere suo padre) ritenendolo inferiore a lui e tenta di rubare il Medaglione del Drago che verrà poi preso da Sub Zero diventato nel frattempo il nuovo Gran Maestro del Lin Kuei dopo aver sconfitto Sektor. Quest’ultimo partirà per il Giappone e diverrà capo di un clan di ninja sempre cybernetici (produzione in massa di Sektor potremmo dire) chiamati Tekunin. A differenza delle sue controparti Cyrax e Smoke, egli non presenta emozioni o possibilità di riavere l’anima, anzi sembra sia posseduto da una latente pazzia.

L’uscita nei negozi della action figure di Sektor non è ancora stata rilasciata ufficialmene, ma sappiamo che il prezzo sarà di 80.00 dollari.