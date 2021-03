Sergio Bonelli Editore – aumenta il prezzo degli albi, arrivano le Medaglie degli Eroi

Circolava già da parecchi giorni la notizia che Sergio Bonelli Editore avesse intenzione di aumentare il prezzo delle sue pubblicazioni ma la conferma, parziale, è arrivata soltanto oggi attraverso il sito ufficiale della casa editrice.

Sergio Bonelli Editore – aumenta il prezzo degli albi

Nell’annuncio, non specifico agli aumenti che vedremo fra poco, viene confermato che:

Purtroppo dobbiamo anche raccontarvi che a partire da aprile il prezzo di copertina dei nostri albi aumenterà leggermente. Un provvedimento inevitabile dovuto alla complessa situazione di crisi che l’editoria (non solo fumettistica) si trova a vivere, ma con l’augurio che i nostri Eroi di carta riescano a offrirvi ancora, oggi come ieri, l’occasione di svago migliore.

Concretamente l’aumento dovrebbe (e specifichiamo il condizionale, visto che non è ancora stato ufficialmente confermato) portare gli albi da 96 pagina da € 3.90 a € 4.40. Con l’ufficializzazione delle uscite previste per maggio/giugno questo aumento dovrebbe essere confermato con dettagli più specifici per ogni singola testata e per le differenti pubblicazioni.

Sergio Bonelli Editore – arrivano le Medaglie degli Eroi

La conferma degli aumenti di prezzo arriva in concomitanza con l’annuncio di una nuova iniziativa per festeggiare i primi 80 anni della casa editrice.

Il 18 gennaio 1941, le edicole italiane espongono il numero 331 di Audace. È il primo pubblicato dal solo Gianluigi Bonelli, dopo la separazione dall’amico e socio Dante Daini, facendone l’epicentro di una piccola impresa editoriale che sua moglie Tea e poi, dal 1957, il figlio Sergio hanno gestito, fatto crescere e portato al successo, oltre le soglie del terzo millennio. Nonostante la serie abbia proseguito la numerazione, le differenze con la gestione precedente sono tante e vistose: in particolare la prima pagina del giornale diventa una vera e propria copertina e nei redazionali si comincia a instaurare un rapporto diretto con i lettori, che prosegue ancora oggi, ottant’anni dopo. Per festeggiare questa importante ricorrenza abbiamo scelto il mese di aprile, perché è ad aprile del 1941 che arriva in edicola il primo albo a fumetti pubblicato da Bonelli, “Il Cavaliere dell’Aria”. È dunque attraverso gli albi che vogliamo ricordare la storia della nostra Casa editrice, allegando a tutte le uscite inedite di aprile e maggio una medaglia celebrativa dei personaggi che hanno fatto la storia di Sergio Bonelli Editore.

A partire da Julia 271 (in uscita il 1° aprile) e fino a Dylan Dog 417 (in uscita il 29 maggio) verrà allegata agli albi una medagli metallica che riproduce il primo piano di uno degli eroi della casa editrice o di una delle loro storiche “spalle”. Non potevano mancare, però, anche tre dei personaggi più importanti dell’Avventura a fumetti: Ken Parker, il Comandante Mark e il Piccolo Ranger!

Si tratta in totale di 22 medaglie che sarà possibile raccogliere in un un elegante cofanetto che avrò in allegato anche il ventitreesimo soggetto, disponibile esclusivamente con questa uscita: Furio, il personaggio che Gianluigi Bonelli scelse come protagonista delle copertine del suo primo Audace, ottant’anni fa.

Il raccoglitore sarà in vendita al prezzo di € 9.90, in abbinamento a qualunque albo Bonelli.

Ad aprile gli albi Sergio Bonelli Editore saranno inoltre ancora più “collezionabili” del solito, presentando una copertina con una particolare grafica coordinata. Julia, Zagor, Dampyr, Tex, Dragonero, Martin Mystère, Nathan Never e Dylan Dog si presenteranno al centro dell’immagine, tutti nella stessa posa. Alle spalle, uno sfondo grafico dedicato alle ambientazioni che caratterizzano le loro avventure.

In tutte le collane inoltre sono state introdotte alcune migliorie grafiche come la possibilità di arrivare all’elenco completo degli arretrati tramite un QR Code da scansionare con lo smartphone.