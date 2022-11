Il giorno del Black Friday 2022 è finalmente arrivato e, con oggi, arriva anche l’ultima opportunità di acquistare a prezzo scontato quello si desidera o, perché no, qualche bel regalo di Natale, visto che le offerte del giorno sono, con tutta probabilità, le ultime offerte prima delle festività di fine anno.

Dunque, se dovessimo suggerirvi un regalo davvero meraviglioso da acquistare in concomitanza di queste ultime ore di offerte del Black Friday, e che potrebbe facilmente fare la gioia di un adulto, così come di un bambino, allora diremmo che non c’è opzione migliore di questo splendido set Lego dedicato all’iconico Collolungo, enorme ma pacifico robot dalla forma animale, presente nei videogame della serie Horizon, sviluppati da Guerrilla Games in esclusiva per console PlayStation.

Un set a lungo atteso, arrivato nei negozi proprio quest’anno, in concomitanza dell’arrivo su console del videogame Horizon Forbidden West, e che originariamente costerebbe ben 89,99€! Cone le offerte Amazon, tuttavia, potrete portarvelo a casaa soli 76,49€, ovvero con uno sconto del 15% che, considerati i set Lego, è un taglio più che dignitoso, visto che questi prodotti di rado vengono scontati di molto.

In sostanza, si tratta di un’ottima offerta, complice anche e soprattutto il fatto che questo set è reperibile a momenti alterni, avendo raccolto su di sé non solo l’attenzione dei classici fan dei set Lego, ma anche degli appassionati della serie di videogame, oltre che dei fan PlayStation in generale, trattandosi di un caso più unico che raro, in cui le due compagnie si sono incontrate per un prodotto su licenza.

Il set in sé, è semplicemente bellissimo, ed è stato realizzato direttamente in collaborazione con il team di Guerrilla Games, per la massima fedeltà possibile, ed i risultati sono davvero evidenti.

Il set è ricchissimo di dettagli e, nei suoi 1222 pezzi, restituisce appieno non solo la bellezza della creatura, ma anche il feeling del mondo di Aloy, includendo anche un piccolo diorama, su cui è presente un altro robot (un “Osservatore”), un albero di betulla in mattoncini, dell’erba alta e persino un semaforo arrugginito avvolto da una vite, così da rappresentare degnamente la coesione tra ruderi umani e natura che sussiste in tutto il mondo di gioco.

Il set, che per altro è alto ben 34 cm di altezza, con 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità , include, inoltre anche una particolarissima minifigure di Aloy, con tanto di arco e lancia, e qui splendidamente rappresentata in formato Lego, con fattezze che ricordano appieno l’aspetto e la fierezza dell’intrepida protagonista del gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

